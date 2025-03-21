Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hatice: Botoks zehirlenmesi yaşadım - Magazin haberleri

        Hatice: Botoks zehirlenmesi yaşadım

        Şarkıcı Hatice, yaptırdığı masseter botoksun ardından zehirlendiğini açıkladı; "Botoks zehirlenmesi yaşadım. Yeme, yutma, çiğneme problemi başladı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Botoks zehirlenmesi yaşadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile takipçileriyle dertleşti. Diş sıkma problemi nedeniyle bir diş doktoruna masseter botoks yaptırdığını söyleyen Hatice, daha sonra botoks zehirlenmesi yaşadığını ileri sürdü.

        "Güzellik için yaptırmadım" diyen ünlü türkücü, "Yeme, yutma, çiğneme problemi başladı" ifadelerini kullandı.

        "DİŞ SIKMA PROBLEMİ YAŞIYORDUM"

        Hatice'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde; Bugün hakkımda bir haber çıktı 'Yanlış botoks mağduru' diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. Aslında masseter botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Masseter botoks yaptırdım.

        REKLAM

        İlk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık... Yani bir halsizlik, bir uyuşma... 'Acaba hasta mı oluyorum?' dedim. Yok... Gittim genel kontrollerimi yaptırıyorum. Öyle bir şey de yok."

        Masseter botoksu; büyüyen çene kasını zayıflatmak için kullanılan bir yöntemdir. Uygulamanın sonucunda çene kası zayıflatılır ve çene hattı daha ince bir görüntüye sahip olur ve estetik bir amaçla da uygulanmaktadır. Masseter botoks çene inceltme etkisinden dolayı son dönemde sıklıkla tercih edilmektedir.

        'Botulismus' yani botoks zehirlenmesi; özellikle yaz aylarında terleme, kırışıklık giderme ya da diğer amaçlarla yaptırılan kozmetik amaçlı botoks sonrası da gelişebiliyor. Bunun en büyük nedeni ise ya kullanılan botoksun kaçak olması, ya da güzellik merkezi, hatta kuaför salonları gibi, hekim dışı uygulamalarda yaşanan artış olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatice
        #Masseter botoks
        #Botoks zehirlenmesi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Habertürk Anasayfa