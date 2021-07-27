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Hataysporlu futbolcu Fatih Kuruçuk, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi

27.07.2021 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Hataysporlu futbolcu Fatih Kuruçuk, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih'in sezon başı kampında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuz Fatih Kuruçuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür." ifadesine yer verildi.

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