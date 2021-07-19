"İDOLÜM BABAM"

Geçtiğimiz sezon TFF 2'nci Lig ekibi Amed SK'da forma giyen ve bu sezon Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'a transfer olan 21 yaşındaki Abdullah Yiğiter, kariyer planı ve takımındaki hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
"İSTEKLİ ve ARZULUYUZ"
Hatayspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Abdullah Yiğiter, "Yeni sezon, yeni umutlar. Takım olarak güzel hedeflerimiz var. İstekliyiz, arzuluyuz. İnşallah sezona da güzel başlayacağız. Hatayspor zaten geçen sene güzel bir sezon geçirdi. Bu sezon inşallah bunun devamını da getireceğiz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen seneye nazaran bordo-beyazlı takımdan beklentinin daha da arttığına vurgu yapan Yiğiter, sözlerine şöyle devam etti:
"Takımla yeni tanıştım. Geçen seneki ortamdan fazla haberim yok. Bu sene için konuşursak, takımın tamamı burada değil. Takımdaki arkadaşlarımın birbirlerine olan sevgi ve saygısına baktığımızda başarının temel nedenini gösteriyor. İyi çalışıyoruz ve beklentinin karşılığını vereceğiz."
"TEK ARZUM GENÇLERE DAHA ÇOK GÜVENİLMESİ"
Ligde genç eldivenlere fırsat tanındığını belirten Hataysporlu kaleci, "Fırsat geçen sene de bana denk geldi. Şans gelince oynamaya başladım. Sonra da Hatayspor'a geldim. Tek arzum gençlere daha çok güvenilmesi ve oynatılması. Genç oyuncuların arkasında durulması ve destek çıkılması gerekiyor. Destek çıkılırsa daha çok genç oyuncunun çıkacağını düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.
Öte yandan, yabancı kuralına dikkat çeken Abdullah Yiğiter, "Kural, biz Türk oyuncular için iyi oldu. Bize daha çok şans gelecek ve bu da bizim kendimizi ispatlamamız için bir şans. Kimine göre iyi, kimine göre kötü oldu. Bana göre ise güzel" diye konuştu.
"HATAYSPOR ARMASINA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
"Bu seneki hedefimiz geçen seneki performansımızın üstüne koymak" diyen Yiğiter, "İnşallah bu sene daha başarılı, daha güzel bir yol çizeceğiz. Bu sene yeni geldim. Allah'ın izniyle çok çalışıp, Hatayspor armasına hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"İDOLÜM BABAM"
Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da kalecilik yapan Murat Yiğiter'in oğlu Abdullah Yiğiter, şunları kaydetti:
"Benim idolüm babam. Kamp zamanlarında hep yanındaydım. Onu izleyerek büyüdüm. Hayatımdaki en büyük destekçim ve beni sürekli iten kişi babam oldu."
"MİLLİ ARMAYA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
Milli takımda kendini ispatlamış çok iyi isimler olduğunu vurgulayan Yiğiter, "Önümüzdeki seneler içerisinde kendimi ispatlayıp milli takımıza, milli armaya hizmet etmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda milli takıma hizmet edeceğim" diye konuştu.
"BİZE HER KOŞULDA DESTEK ÇIKSINLAR"
Hatayspor taraftarına mesaj vererek konuşmasını noktalayan Abdullah Yiğiter, şunları söyledi:
"Geçen sene taraftarımız yoktu. Bu sene taraftarlarımız olacak inşallah. Her zaman arkamızda olsunlar. Bize her koşulda destek çıksınlar. Onlarla güzel ve başarılı bir sene bizi bekliyor."
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