Hatayspor transferde ince eleyip sık dokuyor

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bordo-Beyazlı ekip şimdiye kadar yaptığı 7 transfere ek olarak 4-5 transfer daha yapmayı planlıyor.

Takımın Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, hedeflerinin medeniyetler ve hoşgörünün şehri olan Hatay’ı Süper Lig'e en iyi şekilde yansıtmak olduğunu belirtti.

Süper Lig'e hazırlandıklarını aktaran Vardı, şunları konuştu:

"Sportif direktörümüz, teknik heyetimiz ve transfer komitemiz yoğun bir çalışma içerisinde. Şimdiye kadar 600 futbolcuyu inceledik. Bunlardan 7'sini transfer ettik. İnce eleyip, sık dokuyarak yapacağımız transferler takımın markasına da yakışır olacak. Atakaş Hatayspor markasına hizmet edecek futbolcu arayışı içerisindeyiz. Bu konuda taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın.”

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ İLK 10 TAKIM ARASINDA BİTİRMEK"

Yeni tesis çalışmalarının da başladığına dikkati çeken Vardı, ligin ikinci yarısında tesislerin tamamlanacağını söyledi.

Burada alt yapı ve A takımın aynı yerde bir arada zaman geçireceğini ifade eden Vardı, "Gelecekte Atakaş Hatayspor Türkiye’de parmakla gösterilecek bir takım olacaktır. Hedefimiz Süper Lig'i ilk 10 takım arasında bitirmek. Sonraki hedefimiz ise ilerleyen yıllarda Avrupa Liglerinde Atakaş Hatayspor’u tanıtmak olacaktır." diye konuştu.

SAVAŞ: MALAGA'DAN MUNİR İLE ANLAŞTIK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Malaga'nın Faslı kalecisi Munir Mohand Mohamedi ile sözleşme imzalayacaklarını ve yıldız bir 8 numara ile de anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Lütfü Savaş, "Kendi milli takımında direkt oynayan bir kaleci ile anlaşma yapacağız. Fas Milli Takımı'nın kalecisi Munir. Malaga'da oynuyor. Fas Milli Takımı'nın da birinci kalecisi." dedi.

Savaş, yıldız bir Afrikalı orta saha ile anlaşmak üzere olduklarını belirterek, "Bir 8 numaranın peşindeyiz, çok büyük bir isim. Geldiği zaman 'Diğer takımlarda niye bu futbolcu yok?' diyebileceğiniz bir isim. Bugün yarın gelişmeler iyi olursa anlaşacağız. 8 numarada her şey tamam, tek sorun, Türkiye'ye gelirse şu an bulunduğu ülkede oturum izni alamıyormuş. Ailesi ile ilgili bir sıkıntısı oldu. Onun dışında her şey tamam aslında. Yabancı futbolcular bu işlere dikkat ediyor. Şu an bulundukları ülkede eşinin ve çocuklarının kalmasını istiyor. Onu çözmeye çalışıyor. Onun dışında ekonomik anlamda sıkıntımız yok. Şu an ismini açıklayamam." ifadelerini kullandı.

Diğer transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan başkan Savaş, "Sol bek aldık. 6 numarayı Alanyaspor'dan aldık. Galatasaray maçında 10 numaramızın çok iyi futbolcu olduğunu gördük. Mame Diouf geldi, takıma güç katacaktır. Geçen yılki takımın yüzde 75'i duruyor. Onlar da rekabet edecekler. Şu an en gencimiz 20 yaşındaki Josef, Galatasaray maçında hatasız oynadı." şeklinde konuştu.

Diouf'tan beklentilerinin büyük olduğunun altını çizen Lütfü Savaş, "Diouf çok yüksek fiyatlarla İngiltere'de oynamış biri. Son 2 yıl biraz yavaşlamış gibi duruyordu. Biz ona hız katacağız, Hatay'ın yemeklerini yedireceğiz. İnşallah önümüzdeki maçta en az 20-25 dakika oynar diye düşünüyorum. Yarından itibaren takımla antrenmanlara başlıyor. Zaten günde iki defa bireysel antrenman yapan biriydi. Fizik gücü yerinde, kilosu yok. Sıkıntı çıkmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSEDEN KORKACAK DURUMUMUZ YOK"

Savaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir karşısında hedeflerinin galibiyet olduğunu aktardı.

İlk hafta geçen senenin TFF 1. Lig şampiyonu ve Süper Lig şampiyonunun karşı karşıya geleceğini hatırlatan Savaş, "Tabii kağıt üzerinde Medipol Başakşehir takım olarak çok daha güçlü, organize ve ekonomik değeri yüksek görülüyor. Unutulmaması gerekiyor ki geçen sene TFF 1. Lig'de iken Medipol Başakşehir'i kupada elemiştik. Çok net bir skorla elemiştik. Kimseden korkacak durumumuz yok. Çıkacağız futbolumuzu oynayacağız. Kişiliğimizi kaybetmeden top oynayacağız." diye konuştu.

"EKONOMİK ANLAMDA TÜRKİYE'DE 4-5 RAHAT KULÜPTEN BİR TANESİYİZ"

Başkan Savaş, Hatayspor taraftarlarının gururla izleyeceği bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yeni bir takımız. Hem sportif hem de yönetimsel anlamda yapılanıyoruz. İkinci olarak altyapımızı güzel bir şekilde dizayn ediyoruz. Bizim ve sporcularımızın kalacağı, antrenman yapacağı yerlerle ilgili çalışmalarımız var. Vitrin Hatayspor. Öncelikle kişilikli, kimlikli, centilmence futbol oynayacağı bir felsefeyle takımı dizayn ediyoruz. Hatayspor seyircisi gururla gelip, takımını başı dik izlesin. Sportif başarı her zaman gelmeyebilir ama kişilikli futbol oynarsanız insanların şu anki sevgisi devam eder. Tabii ki altyapıdan da milli takıma oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Hatay çok iyi ivme kazandı, bu ivmeyi futboldaki başarımızla taçlandırdık. 4,5 yıl önce takımı aldık, tam düşerken parmağının ucundan tuttuk ve 4,5 yılda 3 lig atlamış gibi olduk. Şu anda belki de ekonomik anlamda Türkiye'de 4-5 rahat kulüpten bir tanesiyiz. Bunun böyle kalmasını amaçlıyoruz. Çok aşırıya kaçmadan, fazla paralara futbolcu almadan takımı götürmek istiyoruz. Her şeyin para olmadığını şampiyon olurken de öğrendik."

Son olarak dün Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçını da değerlendiren Lütfü Savaş, "Sahaya çıkan birçok futbolcumuz 2. ve 3. Lig'de bizimle olan isimlerdi. Bu maçlar ölçü değildir ama en az Galatasaray kadar sahada vardık. Maç da 1-1 bitti. Hiçbir rakibe karşı korkarak sahaya çıkmayacağız. Sonuç ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayacağız. En azından sahaya başımız dik girdik, başımız dik çıktık." diyerek sözlerini tamamladı.