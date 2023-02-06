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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem sonrasında açtığı canlı yayında yardım çağrısında bulundu. Yardıma muhtaç insanlar olduğunu belirten ve destek talep eden Demirel gözyaşlarını tutamadı

Giriş: 06.02.2023 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den yardım çağrısı
HABERTURK.COM

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Demirel,"Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmakta zorlanan Demirel, "Kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin." derken gözyaşlarını tutamadı.

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