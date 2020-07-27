Süper Lig'e yükselen Hatayaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor'da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.