        Haberler Spor Futbol 1. Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi bitti - Futbol Haberleri

        Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi bitti

        Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını ve Gökhan Alaş'ı takımın başına getirdiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:04
        Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi bitti!
        Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida'yla yollar ayrıldı ve yerine gelen isim Gökhan Alaş oldu.

        Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu. 16 Ekim’de kulüp başkanlığına seçildikleri andan itibaren 690 milyon TL’lik borçla karşılaştıklarını belirten Çakır, Hatayspor olarak küçülmeye gittiklerini, 79 personelden 14’ünü işten çıkardıklarını söyledi. 22 Kasım’daki Hatayspor - Çorumspor maçını İskenderun’da oynamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Çakır, Mersin’den İskenderun’a taşınma maliyetlerinin 500 bin dolar olduğunu ifade etti.

        Hatayspor’un 690 milyon TL borcunun bulunduğunu ve Hatayspor’u bu enkazdan elbirliğiyle çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çakır, geçen aylarda hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Salem Boupendza’nın menajerinin ödemelerinin dahi hala yapılmadığını, 2 dönem önceki otel borcunun, 4-5 sezon önce transfer edilen futbolcunun ödemelerinin yapılmadığını, bunun sonucunda da Hatayspor’un güncel olarak borcunun 690 milyon TL’yi bulduğunu belirtti.

        İLK HEDEF HATAY İLE BARIŞIK BİR HATAYSPOR OLUŞTURMAK

        İlk hedefinin basın, taraftar ve kent ile barışık bir yönetim tarzı olduğunu kaydeden Çakır, “Hatayspor bu noktaya geldiyse futbolcular kötü oynadı diye gelmedi. İlk darbe 6 Şubat’ta vuruldu. Hatayspor bu noktaya gelmeseydi biz burada olmazdık. Son 3 yılda yaşananlar geçmiş 50 yılda yaşananlardan daha zordu. İlk 5'e oynayan takım memleket içinde verilen mücadele, verdiğimiz can kayıplarıyla Hatayspor’u da kaybettik. Hatayspor enkazda. Hatayspor ile ilgili eleştirilere açığım. Enkazın altında sesimizi duyan var mı derken kimsenin sesi çıkmıyor. Basının da, kentin de desteği çok önemli. Bu toplantının en büyük nedeni Hatayspor ile Hatayspor basınını bir araya getirmektir. Burası tüm Hataylıların evidir. Biz Hatayspor’u ofislerden değil tesislerden yönetmeye geldik. Önce basın ile sonra da taraftar ile bir araya gelmeyi istedik. Kimseyle husumetimiz yok. Biz kalıcı değil geçiciyiz. Hatayspor’un 6 Şubat sonrası AKUT yönetimi olarak göreve geldik. Hatayspor’u bu durumdan nasıl kurtarırız diye yönetimimiz ile birlikte el ele verip çalışacağız. Başkan olduğum gün hesapta 50 bin TL ve 20 bin Euro para vardı” ifadelerini kullandı.

        "HUGO ALMEİDA İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

        Teknik direktör Hugo Almeida ile yolları ayırdıklarını ve Gökhan Alaş’ı takımın başına getirdiklerini kaydeden Çakır, “Hugo Almeida ve ekibinin maliyeti aylık 40 bin Euro. 9 maçta 2 puan alan adama ayda 40 bin Euro para veriyoruz. Dün itibarıyla sözleşmesini feshettik. Gökhan Alaş ile aylık 75 bin TL maaş karşılığı anlaştık. Mersin’de takımın kamp yaptığı otele Nihat Tazearslan döneminden 2 milyon borç var. 18 günde 2 milyon TL tasarruf yaptık. 22 Kasım’daki Pendikspor maçını Hatay’da oynatma sözü aldık. Bizden 550 Bin dolar taşınma bedeli istediler. Bu konuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ileteceğini söyledi. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı’ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk’e ihtiyacımız var. Takımımızın forma sponsoru yok” dedi.

        "BU SEZON KÜME DÜŞME KALDIRILMALI"

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başlattığı bahis operasyonunun hukuksuzluk olduğunu kaydeden Çakır, yarın Hacıosmanoğlu ile görüşme gerçekleştireceklerini ve bu konuda da taleplerini sunacaklarını belirtti. Çakır, “Bahis davası tam bir hukuksuzluktur. Bence bu sezon pandemi sürecinde olduğu gibi küme düşme kaldırılmalı. Boluspor ve Ümraniyespor maçlarındaki hakem hatalarını federasyon başkanımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

