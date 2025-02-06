Hatayspor'da Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler ile yol ayrımına gittiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

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Deneyimli eldiven bu sezon 19 maçta forma giydi ve kalesinde 36 gol gördü. Erce, bu maçlardan sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/1i8n35ITn6 — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 6, 2025