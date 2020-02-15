15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
7. dakikada Selim’in yerden pasında ceza sahasında topu alan Mirkan Aydın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
10. dakikada Avdija Vrsajevic'in soldan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Onur Ayık kafa vuruşu ile beraberliği sağladı. 1-1.
42. dakikada Bjarnason’nun pasında topla buluşan Erhan Çelenk, ceza sahası çizgisinden vuruşunda takımını öne geçirdi. 1-2
44. dakikada Hatayspor savunmasının hatasından yararlanan Bjarnason, düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 1-3
78. dakikada Gökhan’ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu , Oğuz Terzi , Muhammet Yumak
Hatayspor: Akın Alkan , Popov , Yusuf , Soner (Sadi Karaduman dk.46 ),Mesut Çaytemel , Kubilay Sönmez (Barbosa dk. 46 ),Rayane Aabid , Idır Ouali (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 ),Gökhan Karadeniz , Selim Ilgaz , Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci , Avdıja Vrsajevıc , Edin Cocalic , Rajko Rotman , Ergin Keleş , Onur Ayık , Tolga Ünlü , Uğur Arslan Kuru , Elmar Bjarnason (Musa Nizam dk. 87 ?),Erhan Çelenk (Çekdar Orhan dk. 82 ?),Sokol Cikalleshi (Aykut Çeviker dk. 82 ?)
Yedekler: Mılan Lukac, Halil Yeral, Eray Ataseven, Bertuğ Bayar, Doğukan Nelik, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Mirkan Aydın (dk. 7 ve 78) (Hatayspor),Onur Ayık (dk. 10),Erhan Çelenk (dk. 42),Elmar Bjarnason (dk. 44) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel (Hatayspor),Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi, Çekdar Orhan (Akhisarspor)
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