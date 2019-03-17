Türkiye ile Afrin arasında ticaretin artırılması ve yardımların ulaştırılması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kararı ile 13 Mart'ta açılan Zeytin Dalı geçidinden Afrin’e kamyonların geçtiği belirtildi.

Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçen araçların kontrolü X-ray cihazları ve köpeklerle yapılacak. Zeytin Dalı sınır kapısının Türkiye ile Afrin arasında ticaretin geliştirilmesi projesinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 30 gümrük memuru ve 23 memur olmak üzere 53 kişinin görev yaptığı belirtildi.