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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Medine Kara ölüm nedenini günlüğüne yazmış! | Son dakika haberleri

        Medine ölüm nedenini günlüğüne yazmış!

        Hatay'da, 7 yıl önce intihar eden Medine Kara'nın ablası, kız kardeşinin 8 aylık evliyken eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Kara'nın tuttuğu günlükte eşinin kendisine yaptığı işkenceler ortaya çıkarken, "Ağzıma silah dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notu dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:03
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        Medine ölüm nedenini günlüğüne yazmış!
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Medine Kara, A.K. ile henüz 8 aylık evliyken, evinde 8 Eylül 2017 tarihinde ipte asılı olarak bulundu. Dönemin savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Medine Kara'nın "doku bozukluğu" tespit edildi, iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğuna belirtilmiş.

        SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ

        İHA'daki habere göre Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi. Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

        GÜNLÜKTE YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATMIŞ

        Medine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı. Günlükte ise Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence ortaya çıktı. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin.

        KOCAYA 'BASİT YARALAMADAN' DAVA

        Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı.

        "KARDEŞİM İNTİHAR EDECEK KİŞİ DEĞİLDİ"

        Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, "İntihar süsü var deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban kesmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" dedi.

        "YA O BENİ YA BEN KARDEŞİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

        Kardeşinin çok acılar çektiğini ileri süren Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi.

        Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Benim bildiğim önce 112 aranır ya da komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağabeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi" diye konuştu.

        "O BENİM KARDEŞİM DEĞİL KIZIMDI"

        10 Ocak'ta tekrar mahkemelerinin olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Adalete güveniyorum, rabbim bize yardım etsin. Kardeşimi çok özledim. O benim kardeşim değildi, kızımdı. Onu ben büyüttüm, benim evimden gelin çıktı. Dayanacak gücüm kalmadı yardım edin bana" ifadelerini kullandı.

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        #Medine Kara
        #Son dakika haberler
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