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        Haberler Gündem Güncel Şehidin kütüphanesine Gölcük'ten destek | Son dakika haberleri

        Hatay'da ortaokulda açılan Şehit Mahmut Top Kütüphanesi'ne Gölcük'ten destek

        Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatmak için Hatay'daki ortaokulda oluşturulan kütüphaneye yüzlerce kitap hediye etti. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu ve okul yönetimi oluşturulan kütüphaneye desteklerinden dolayı Gölcük Belediyesi'ne teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:17 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:17
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        Şehidin kütüphanesine Gölcük'ten destek
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        Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu işbirliğinde, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un adını yaşatmak için Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mızraklı Atatürk Ortaokulu bünyesinde kütüphane kuruldu.

        Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem deprem bölgesindeki küçük yaştaki çocuklara destek olmak hem de Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un anısı yaşatmak amacıyla açılan kütüphanede ayrıca çocuklar için oyun atölyeleri de düzenlenecek.

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        Geçen pazartesi günü açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye bir destek de Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi'nden geldi. Gölcük Belediyesi, Şehit Yzb. Mahmut Top Kütüphanesi'ne 450 kitap hediye etti. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü ve Şehit Kütüphaneleri Platformu ve okul yönetimi oluşturulan kütüphaneye desteklerinden dolayı Gölcük Belediyesi'ne teşekkür etti.

        11 EYLÜL 2020'DE ŞEHİT OLDU

        Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, 1982 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimi sonrasında 2004 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden mezun oldu.

        Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, 10 Eylül 2007-22 Ağustos 2008 tarihleri arasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde Subay Temel Kursunu bitirmesini müteakip göreve başladı.

        İlk görev yeri olan Foça’nın ardından, Gaziantep, Siirt, Yüksekova, Dörtyol, Samsun ve son olarak da Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptı.

        Evli ve iki çocuk babası olan Mahmut Top, Van-Çatak-Andiçen Surik Mezrası Bölgesi’nde icra edilen operasyon esnasında, 11 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit oldu.

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        #Samandağ
        #mızraklı atatürk ortaokulu
        #Gölcük Belediyesi
        #Şehit Yzb. Mahmut Top Kütüphanesi
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