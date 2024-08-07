Hatay'da yola dökülen yemleri yiyen 15 koyun öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Otlaktan ahıra götürülen koyunlar, yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yedi.

Bir süre sonra koyunların yere düştüğünü gören çobanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme için hayvanların öldüğü bölgeye geldi.

15 KOYUN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede zehirlenmeye bağlı olarak 15 koyunun öldüğü, birçok koyunun da hastalık belirtisi gösterdiği belirlendi.

Polis ekipleri, talihsiz olayla ilgili inceleme başlattı.