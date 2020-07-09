Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Arsuz ilçesi Helvalık Mahallesi’nde yaptığı çalışma da bir tarla sınırında bulunan dere içerisinde boyları 30 - 200 cm aralıklarında 265 kök hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 250 gram esrar ele geçirildi.

Tarla sahibi A. H. yakalanarak gözaltına alındı.