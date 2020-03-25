Hatay'da hırsızlık şüphelisi bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli, bekçilerin dikkati sayesinde gözaltına alındı.

Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye gezerken bir kişinin durumundan şüphelendi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan zanlının, 12 Mart'ta Haraparası Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 13 bin lira çalınması olayına karışan V.H. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.H'nin iş yerinden yaptığı hırsızlığın güvenlik kamerasına da yansıdığı ortaya çıktı.