Hatay'da hastanede korkutan yangın!
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Alevlere ekipler tarafından müdahale edildi
Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, içinde kimsenin olmadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
DHA'nın haberine göre yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.