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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da hastanede korkutan yangın! - Son dakika haberi

        Hatay'da hastanede korkutan yangın!

        Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Alevlere ekipler tarafından müdahale edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:14
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        Hatay'da hastanede korkutan yangın!
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        Hatay'da İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Blok bahçesinde poliklinik olarak kullanılan, içinde kimsenin olmadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        DHA'nın haberine göre yangın, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi’nin B Bloku'nda poliklinik olarak kullanılan 3 konteynerde çıktı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında hasarın meydana geldiği hastanenin bahçesine yerleştirilen konteynerler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Yangında içerisinde kimsenin olmadığı 3 konteyner kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        #son dakika
        #Hatay
        #İskenderun
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