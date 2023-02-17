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Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem büyük yıkıma neden oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi

Giriş: 17.02.2023 - 23:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
İHA

Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler ise canlarını son anda kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ciddi yıkıma neden oldu.

Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarını yerle bir etti. Köyde yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle oturduğu evlerinde zeminden 3 metre aşağı çöktü. Yaklaşık 30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle nehre kapıldı. Köylüler ise canlarını kurtardıkları için sevinirken, yıkılan evleri için yetkililerden yardım istedi.

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