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        Haberler Gündem Hatay'da bir çiftçi bahçesini sürerken bulduğu 22 sikkeyi jandarmaya teslim etti - Güncel haberler

        Hatay'da bir çiftçi bahçesini sürerken 22 sikke buldu

        Hatay'da bir çiftçi, bahçesini sürerken bulduğu 22 sikkeyi jandarma ekiplerine teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:08
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        Bahçesini sürerken 22 sikke buldu
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        Antakya ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde tapulu arazisini süren İsmet K. 22 sikke buldu.

        Durumu jandarmaya bildiren İsmet K. bulduğu sikkeleri ekiplere teslim etti.

        Jandarma ekipleri Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikkeyi Hatay Müze Müdürlüğüne teslim etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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