Hatay'da 4 cami ve mescit kamulaştırıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 cami ve mescit kamulaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.