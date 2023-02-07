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Hatay'da 23 saat sonra gelen mucize! Enkazdan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin en çok etkilediği kentlerden olan Hatay'da, depremden 23 saat sonra 1'i çocuk 4 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri büyük mutluluk yaşarken, 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 07.02.2023 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
23 SAAT SONRA MUTLULUK! Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Hatay'da 23 saat sonra enkazdan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
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AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki binalarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 5 katlı Reşit Apartmanı'nın enkazındaki Mehmet (23) ve kardeşi Hakan Yılmaz Çağan'a (10) saat 03.35 sularında ulaşıldı.

23 SAAT SONRA GELEN SEVİNÇ

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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