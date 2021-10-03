Hatay açıklarında korkutan hortum!

DHA

Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Payas açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.

DHA'nın haberine göre, çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, hasara neden olmadı.