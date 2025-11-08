Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hastayı MR cihazında unuttular | Son dakika haberleri

        Hastayı MR cihazında unuttular

        Tire Devlet Hastanesi'ndeki Manyetik Rezonans (MR) cihazında bir hastanın unutulmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:59 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:59
        Hastayı MR cihazında unuttular
        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tire Devlet Hastanesi'nde MR çektiren bir hasta, sorumlu hizmet alımı personel tarafından cihazda unutulunca hastane yönetimine şikayette bulundu.

        Hastane yönetiminin Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine konuya ilişkin idari soruşturma başlatılarak, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

