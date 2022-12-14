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Haberler Sağlık

Hastanelerde 85 yaş üstü için 'Sağlıklı Yaş Alma Birimleri' kurulacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 85 yaş üzerindeki tüm kişilerin kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Birimleri'ni hayata geçirecek

Giriş: 14.12.2022 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Hastanelerde 85 yaş üstü için 'Sağlıklı Yaş Alma Birimleri' kurulacak
AA

Bakanlık tarafından hizmete alınacak Sağlıklı Yaş Alma Birimleri ile 85 yaş üzerindeki tüm kişilerin hayatın içinde mutlu ve aktif tutulması amaçlanıyor.

Dünyada nadir örneklerden biri olacak bu uygulamayla yaşlıların tüm sağlık süreçleri, işlemleri ve kontrolleri tek bir hekim üzerinden takip edilecek.

Ağırlıklı olarak hastanelerde, her 250 kişiye bir birim şeklinde planlanan Sağlıklı Yaş Alma Birimlerinin hekim, hemşire, tekniker ve tıbbi sekreterden oluşması öngörülüyor.

Yaşlılar için uzaktan sağlık hizmeti
Söz konusu birimler, 85 yaş üzerindeki kişilerin sadece hastanede değil evde de takiplerini yürütecek.

Yaşlılar, sağlık raporu gibi tüm işlemlerini hastaneye gitmek zorunda kalmadan uzaktan sağlık hizmetiyle yapabilecek. Böylelikle ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

Sağlıklı Yaş Alma Birimleri, ayrıca gerektiğinde yaşlılara "evde kan alma" gibi kolaylıklar da sunacak. Hastaneye gelmek durumunda olan yaşlılar ise yine bu birimlerin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle işlemlerini kolaylıkla yürütebilecek.

Bakanlık, Sağlıklı Yaş Alma Birimlerinin öncelikli olarak hangi illerde ve hastanelerde kurulacağına ilişkin detayları ilerleyen günlerde açıklayacak.

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