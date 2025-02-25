Haşr Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Haşr Suresi tefsiri Arapça yazılışı ve fazileti

Haşr Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Haşr Suresi tefsiri Arapça yazılışı ve fazileti

Bu nedenle, surenin anlamını, Arapça okunuşunu ve tefsirini öğrenmek, onu daha bilinçli bir şekilde okumak açısından büyük önem taşır. İşte, Haşr suresi okunuşu ve anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Müminler için önemli bir ibadet olan Haşr Suresi'nin okunması, kişinin manevi dünyasını güçlendiren bir alışkanlık olarak görülür. Medine döneminde nazil olan ve 24 ayetten oluşan bu sure, iman edenlere birçok manevi fayda sağlar. Peygamberimizin, özellikle sabahları Haşr Suresi’nin son üç ayetini okuma tavsiyesi, bu ayetlerin derin anlamını ve faziletlerini daha da kıymetli hale getirmiştir. Bu yüzden, Haşr Suresi’nin meali, tefsiri ve okunuşu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylı bir inceleme gereklidir.

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HAŞR SURESİ ANLAMI

Haşr Suresi, Allah’ın mutlak hâkimiyetini ve kudretini vurgulayan, müminlere tevekkül etmeyi ve dünya malına aldanmamayı öğütleyen önemli bir suredir. Adını, ikinci ayette geçen "li evveli'l-haşr" ifadesinden alır ve "toplanma" anlamına gelir. Sure, özellikle Beni Nadir Yahudilerinin Medine’den sürgün edilmesini anlatırken, bu olaydan çıkarılması gereken dersleri vurgular. Son üç ayeti, Allah’ın en güzel isimlerini sıralayarak, O’nun sonsuz rahmetini ve kudretini hatırlatır.

HAŞR SURESİ TEFSİRİ

Haşr Suresi’nin tefsiri, surenin içeriğini ve mesajlarını daha derinlemesine anlamamızı sağlar. Sure, Beni Nadir Yahudilerinin Medine’den çıkarılmasının hikâyesini anlatırken, Allah’ın dilediğini aziz, dilediğini zelil kılacağını vurgular. Müminlere, dünya hayatının geçici olduğu ve gerçek kazancın Allah’a yakınlık olduğu hatırlatılır. Son üç ayet, Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını sıralayarak, müminlerin O’na yönelmeleri gerektiğini bildirir. Oldukça önemli ve hayırlı bir surediir.

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HAŞR SURESİ YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yüsebbihu lillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve huvel azîzul hakîm.

Huvellezî ahrece-llezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evveli-lhaşr. Mâ zanentum en yahrucû ve zannû ennehum mâniatuhum husûnum minallâhi fe etâhumullâhu min haysu lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimur ru’be yuharribûne buyûtehum bi eydîhim ve eydîl mu’minîn. Fâ’tedirû yâ ulîl ebsâr.

Ve levlâ en keteballâhu aleyhimul celâe le azzevahum fid dunyâ ve lehum fil âhireti azâbun nâr. Zâlike bi ennehum şâkkûllâhe ve rasûlehû ve men yuşâkkıllâhe fe innallâhe şedîdul ıkâb. Mâ kata’tum min lînetin ev terektumûhâ kâimeten alâ usûlihâ fe bi iznillâhi ve li yuhziyel fâsikîn. REKLAM Ve mâ efâellâhu alâ resûlihi minhum fe mâ evceftum aleyhi min hıylin ve lâ rikâbin ve lâkin nallâhe yüsellitu rusulehû alâ men yeşâ. Vallâhu alâ kulli şey’in kadîr. Mâ efâellâhu alâ resûlihi min ehlil kurâ fe lillâhi ve lir resûli ve lizîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl, key lâ yekûne dûleten beyne-l agniyâi minkum. Ve mâ âtâkumur resûlu fe huzûh, ve mâ nehâkum anhu fentehû, vettekûllâh. İnneallâhe şedîdul ıkâb. Lilfukarâil muhâcirîne-llezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebteğûne fadlen minallâhi ve ridvâne ve yensurûnallâhe ve rasûleh. Ulâike humus sâdikûn. Vellezîne tebevveu-d dâra vel îmâne min kablihim yuhibbûne men hâcera ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtû ve yü’ sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsatun. Ve men yûka şuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn. REKLAM Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâğfir lenâ ve li-ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ ğıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfur rahîm. E lem tera ilâllezîne nâfakû yekûlûne li-ihvânihimullezîne keferû min ehlil kitâbi lein uhrictum le nahricenne meakum ve lâ nûtîu fîkum ehaden ebeden ve in kutiltum le nansurannekum vallâhu yeşhedu innehum le kâzibûn. Lein uhricû lâ yahrucûne meahum ve lein kutilû lâ yansurûnehum ve lein nasarûhum le yüvellünnel edbâre summe lâ yunsarûn. Le entüm eşeddu rahbeten fî sudûrihim minallâhi zâlike bi ennehum kavmullâ yefkahûn.

Lâ yukâtilûnekum cemîan illâ fî kuren muhassanetin ev min verâi cüdur. Be’suhum beynehum şedîd. Tehsebuhum cemîan ve kulûbuhum şettâ. Zâlike bi ennehum kavmullâ ya’kılûn. Kemese-llezîne min kablihim karîben zâkû vebâle emrihim ve lehum azâbun elîm. REKLAM Kemeseş şeytâni iz kâle lil insâni ukfur fe lemmâ kefere kâle innî berîun minke innî ekhâfullâhe rabbal âlemîn. Fe kâne âkıbetuhumâ ennehumâ fîn nâri hâlidâyin fîhâ ve zâlike cezâuz zâlimîn. Yâ eyyuhellezîne âmenuttekûllâhe vel tenzur nefsun mâ kaddemet liğad. Vettekûllâh. İnneallâhe habîrun bimâ ta’melûn. Ve lâ tekûnû kellezîne nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Ulâike humul fâsikûn. Lâ yestevî as-hâbun nâri ve as-hâbul cenneti. As-hâbul cenneti humul fâizûn. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşi’an mutasaddi’an min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu. Âlimul ğaybi veş şehâdeh. Huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu. El melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. Subhânallâhi ammâ yüşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâri’ul musavvir. Lehûl esmâul husnâ. Yüsebbihu lehû mâ fissemâvâti vel ard. Ve huvel azîzul hakîm.6 Ve mâ efâellâhu alâ resûlihi minhum fe mâ evceftum aleyhi min hıylin ve lâ rikâbin ve lâkin nallâhe yüsellitu rusulehû alâ men yeşâ. Vallâhu alâ kulli şey’in kadîr.