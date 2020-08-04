Haşhaşın çok yakıştığı, yedikten sonra misafirlerinizin sizden tarif isteyeceği yapımı çok kolay ve leziz olan haşhaşlı revani tatlısının yapımına başlayalım.

Haşhaşlı Revani Malzemeler:

1 su bardağı un

1 çay bardağı şeker

3 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kahve fincanı haşhaş

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı limon kabuğunun rendesi

Şerbeti İçin:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

3-4 damla limon suyu

Haşhaşlı Revani Yapılışı:

Önce şerbeti hazırlayın, bir tencereye şekeri ve suyu koyun.

Ocağın üstüne aldığımız tencere önce orta derecede, kaynadıktan sonra kısık ateşte olmalıdır.2-3 dakika sonra altını kaptın.

İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin.

Kek malzemelerini, kek yaparken kullandığınız sıralama ile yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın.

Yoğurt ve yağ ekledikten sonra çırpın, limon kabuğunu, diğer malzemeleri eleyip ekleyin ve karıştırın.

Hazırladığınız karışımı, yağladığınız cam tepsiye dökün.

175 derecede ısınmış fırında, üstü kızarıp, batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra, 4-5 dakika ılınması için bekleyin, keki de tepside dilimleyerek, üzerine soğumuş olan şerbeti kepçeyle azar azar yedirin.

Tatlı soğuyunca buzdolabına kaldırın.

En 4-5 saat buzdolabında dinlendirin, arzu ettiğiniz şekilde üzerini süsleyip servis edin.

Püf Noktası:

Fırın ısısı çok önemlidir. Eğer tatlımızın güzel olmasını istiyorsak. Fırının önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Revani tatlımızın keki güzel kabarmaz.

Fırın kabınızın iyice yağlanmış olması gerekir. Yoksa dibi yanmış bir tatlımız olur.

Revani tatlısının kekinin güzel kabarması için önemli bir diğer husus ise pişerken fırın kapağının en az 20 dakika açılmamasıdır..

Eğer açarsanız fırın içinde hava sirkülâsyonu olur buda revani kekimizin az kabarmasına neden olur.

Revaninin şerbeti de önemli. Ne çok kaynamış ne de gereğinden az kaynamış olmamalı.

Tatlının şerbetini sıcak olarak kekinin üzerine dökmeyin. Hamur olur. En az 20-25 dakika ılınmasının bekleyin.

Tatlının şerbetini ılıkken dökün 3-4 saat dinlensin. Buzdolabında bir gece kaldıktan sonra soğuk olarak servis edin.

En son olarak servis edeceğiniz tatlının damak zevkine göre süslemesi; bunun için portakal kabuğu, limon rendesi, Hindistan cevizi, Antep fıstığı gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz.