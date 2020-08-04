Haşhaşın çok yakıştığı, yedikten sonra misafirlerinizin sizden tarif isteyeceği yapımı çok kolay ve leziz olan haşhaşlı revani tatlısının yapımına başlayalım.
Haşhaşlı Revani Malzemeler:
- 1 su bardağı un
- 1 çay bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 kahve fincanı haşhaş
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı limon kabuğunun rendesi
Şerbeti İçin:
- 3,5 su bardağı su
- 3 su bardağı toz şeker
- 3-4 damla limon suyu
Haşhaşlı Revani Yapılışı:
- Önce şerbeti hazırlayın, bir tencereye şekeri ve suyu koyun.
- Ocağın üstüne aldığımız tencere önce orta derecede, kaynadıktan sonra kısık ateşte olmalıdır.2-3 dakika sonra altını kaptın.
- İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin.
- Kek malzemelerini, kek yaparken kullandığınız sıralama ile yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın.
- Yoğurt ve yağ ekledikten sonra çırpın, limon kabuğunu, diğer malzemeleri eleyip ekleyin ve karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı, yağladığınız cam tepsiye dökün.
- 175 derecede ısınmış fırında, üstü kızarıp, batırdığınız kürdan temiz çıkıncaya kadar pişirin.
- Fırından aldıktan sonra, 4-5 dakika ılınması için bekleyin, keki de tepside dilimleyerek, üzerine soğumuş olan şerbeti kepçeyle azar azar yedirin.
- Tatlı soğuyunca buzdolabına kaldırın.
- En 4-5 saat buzdolabında dinlendirin, arzu ettiğiniz şekilde üzerini süsleyip servis edin.
Püf Noktası:
- Fırın ısısı çok önemlidir. Eğer tatlımızın güzel olmasını istiyorsak. Fırının önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Revani tatlımızın keki güzel kabarmaz.
- Fırın kabınızın iyice yağlanmış olması gerekir. Yoksa dibi yanmış bir tatlımız olur.
- Revani tatlısının kekinin güzel kabarması için önemli bir diğer husus ise pişerken fırın kapağının en az 20 dakika açılmamasıdır..
- Eğer açarsanız fırın içinde hava sirkülâsyonu olur buda revani kekimizin az kabarmasına neden olur.
- Revaninin şerbeti de önemli. Ne çok kaynamış ne de gereğinden az kaynamış olmamalı.
- Tatlının şerbetini sıcak olarak kekinin üzerine dökmeyin. Hamur olur. En az 20-25 dakika ılınmasının bekleyin.
- Tatlının şerbetini ılıkken dökün 3-4 saat dinlensin. Buzdolabında bir gece kaldıktan sonra soğuk olarak servis edin.
- En son olarak servis edeceğiniz tatlının damak zevkine göre süslemesi; bunun için portakal kabuğu, limon rendesi, Hindistan cevizi, Antep fıstığı gibi malzemelerden faydalanabilirsiniz.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!