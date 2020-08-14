Haşhaş sevenler için çok leziz bir tarif vereceğim sizlere. İkramlarınızda, çay saatlerinde ve kahvaltıda da tüketebileceğiniz bu çörek çeşidi çok doyurucu ve lezzetli bir tattır.

Haşhaşlı Çörek Malzemeler:

2 Su Bardağı Ilık Süt

1 Paket Yaş Maya

1 Çay Bardağı Zeytinyağı

3 Yemek Kaşığı Şeker

1 Tatlı Kaşığı Tuz

Aldığı Kadar Un

İç Harcı İçin

Yaş Haşhaş

Sıvılaşana Kadar zeytinyağı

Haşhaşlı Çörek Hazırlanışı

Haşhaşlı çörek tarifi için sütünüzü ılık sıcağa yakın olarak hamur yoğurma kabına alalım, maya, şeker, tuz ve zeytinyağı ekleyelim.

Sıvıları karıştırıp azar azar unumuzu ekleyelim, hafif elimize yapışacak bir kıvamda olana kadar yoğuralım.

Hamurumuzu sıcak bir ortamda üzerini kapatarak mayalanması için bekletelim.

Mayalanan hamurumuzu 5 eşit bezeye ayıralım, bezelerimizi merdane ile açalım.

Açtığımız bezeleri üst üste gelecek şekilde aralarına hazırladığımız haşhaş ezmesini, bolca sürelim en üste sürmeden hamurumuzu elimizle çekiştirip büyütelim.

4 santim genişliğinde şeritler kesip bir baştan tutup diğer taraftan bükelim ve tepsimize yuvarlak olana kadar döşeyelim.

200 derece üzerine yumurta sarısı sürüp alt kızarana kadar pişirelim.

Haşhaşlı Çörek hazır. Afiyet olsun…