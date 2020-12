İnternette en çok araştırılan isimlerden biri de şarkıcı Hasan Yılmaz oldu. Demet Akalın v Alişan'ın birlikte sunduğu sabah kuşağı programlarından Demet ile Alişan'la Sabah Sabah programının konuklarından biri de Hasan Yılmazdı. Hasan Yılmaz kimdir? Hasan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Yılmaz'ın şarkıları

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Hasan Yılmaz 1967 tarihinde Kastamonu'da doğdu. Aslen Kastamonulu olan Hasan Yılmaz 53 yaşındadır. Şarkıcı olmadan önce kamyon şoförlüğü yaptığı bilinen Hasan Yılmaz Ankara havaları şarkılarıyla tanınıyor. 1998 yılında çıkardığı Acımasız Dünya isimli albümüyle şarkıcılığa başlayan Hasan Yılmaz 2005 yılında Salla isimli şarkısıyla en çok satanlar listesine girip Altın Plak ödülünü kazandı.

Bir zamanların popüler dans yarışması Buzda Dans yarışmasında 4. oldu Hasan Yılmaz'ın 2 kız çocuğu var.

HASAN YILMAZ ŞARKILARI

Salla

Kim Kime Dum Duma

Cezayir

İstanbul Hovardası

İstanbul'un Babası

Ayancık Eğmeleri

Yoğurt Koydum Dolaba

Kaldır Kollarını

Tavuklarım Var

İstanbul Ağlıyor

Vur Zilleri Zillere

HASAN YILMAZ DÜZELİR BE KANKA SÖZLERİ



Düşe kalka böyle geldik

Biz aşkı dumana verdik

Bak yine tribe girdik

Takma düzelir be kanka

Düşe kalka böyle geldik

Biz aşkı dumana verdik

Bak yine tribe girdik

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Dönmesekte köşeyi biz

Kaybetmeyiz neşeyi biz

Hani yok mu bişeyimiz

Takma düzelir be kanka

Dönmesekte köşeyi biz

Kaybetmeyiz neşeyi biz

Hani yok mu bişeyimiz

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Bırakta kader utansın

Herkes seni mutlu sansın

Hayat buysa üstü kalsın

Takma düzelir be kanka

Bırakta kader utansın

Herkes seni mutlu sansın

Hayat buysa üstü kalsın

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka

Bu alemde kardaşın çok

Denizde kum bizde dalga

Hallederiz sıkıntı yok

Takma düzelir be kanka