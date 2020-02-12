Saliha Çolak scolak@haberturk.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24’üncü Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Eski milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM’de cenaze törene düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile eski ve yeni bazı milletvekilleri de katıldı.

Türkoğlu için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninden ayrılırken Kılıçdaroğlu, ayrılırken Bahçeli ve Akşener ile tokalaştı. Bahçeli de ayrılırken aile ile tokalaştı ardından da Akşener ile tokalaştı.