Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu, açılışta bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper Cafe'nin açılışında bir araya geldi. Başkan Hasan Arat, Türk futbolunun marka değeri için bu tarz birlikteliklerin devamının önemli olduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki açılışa Hasan Arat, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş'ın en eski kongre üyesi olan Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile siyah-beyazlı futbolcular katıldı.

Açılışta konuşma yapan başkan Hasan Arat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Tüm takımlarımız, hafta boyunca kırmızı renk formayla sahaya çıkacak. Bunun hazırlığına biz 6 ay önceden başladık. Beşiktaş'ı Konyaspor maçında güzel bir renk kombinasyonu içerisinde göreceksiniz. Burası, Cumhuriyet kutlamalarının kalbi. Tüm taraftarlarımızın bu etkinlikte bulunması önemli" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ, ARTIK 6. HAFTADAN YARIŞTAN ÇEKİLEN BİR TAKIM HALİNE GELDİ"

Beşiktaş'ın sezon başından beri performansını değerlendiren Hasan Arat, "Tüm sporlarda sezon çok uzun. Mutlaka sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon yaşadığı çok büyük sıkıntılı dönemden sonra değişime gitti. 38'e yakın oyuncu geldi ve gitti. Hocamız, teknik ekibimiz ve Hüseyin Yücel başta olmak üzere yöneticilerimiz, mükemmel bir çalışma yaptılar. Çok iyi gözlemci ekiplerimiz var. Çok iyi bir iskelet kurduk. Beşiktaş, artık 6. haftadan yarıştan çekilen bir takım halinden çıktı. Yarışmacı bir takım haline geldik. Son saniyelerde kaybedilen maçlar olur. Benzer şeyleri bütün takımlar yaşar. Biz, bu takıma güveniyoruz. Beşiktaş, uzun zamandan sonra mükemmel bir ahenk kazandı. Bizim en büyük güvencemiz Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı da bizi desteklemeye devam ediyor. Biz de yöneticiler olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Zor bir görev yapıyoruz. Camiaların bir bütün halinde hareket etmesi lazım. Çocukları da spora teşvik etmemiz lazım. Biz, yönetim kurulu olarak da lise ve üniversite öğrencilerine özel bir indirim uygulama kararı aldık. Bizn gençlerimizin sporla daha fazla gönül vermelerimi istiyoruz. Yöneticilerin kullandıkları dil bu yüzden önemli. Biz, rakip kulüplerin yöneticilerini buraya davet ettik. Beşiktaş, her zaman ev sahibi olmaktan mutluluk duyar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun vermiş olduğu kahvaltıda bu daveti ilk biz yaptık. Barış ortamının devam etmesini istiyoruz. Camialar, yüz yıldır var. Birbirlerine olan dostlukları ve rekabeti her zaman devam edecek" diye konuştu.

Hasan Arat, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süleyman Seba'ya çok saygı duyduğunu belirterek, "Trabzon'da büyük kutlamalar yapılırken İbrahim Hacıosmanoğlu, Süleyman Seba'nın vefatını öğrendiğinde kutlamaları kesmişti. Bu yaptığı, Beşiktaş camiası tarafından unutulmaz. Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi çok önemli. Her Süleyman abinin ziyaretinde Ali Sami Yen'i de ziyaret ederiz. Taraftarlarımız da bu konuda hassasiyet göstersin. Bizler, bu konuda duyarlıyız. Onlar da büyüklerimizle ilgili hiçbir tezahürat yapmasın. Onlara olan saygımız devam etsin.

"KAMU VİCDANI HER ŞEYDEN ÖNCE GELMELİDİR"

A Milli Takım'ın dün akşamki İzlanda galibiyeti hakkında konuşsan Başkan Hasan Arat, “Türk Milli Takımını dün akşamki galibiyetten dolayı kutluyorum. Teknik ekibimizi kutlarım. Beşiktaş camiası olarak bu galibiyetten dolayı çok mutlu olduk. Bizim de 3 tane sporcumuz var. Oynanan futbol çok güzel bir futboldu. Hakem kararları çok doğru kararlardı. Dün akşamki hakem kararları Türk futboluna örnek olmalıdır. Dün akşam Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı maçı seyrettiniz. Hakemler hiç tereddütlü davrandılar mı? Anında VAR'a gittiler. VAR'ın kararına kimse itiraz etti mi? Etmedi. Beşiktaş bunu her zaman yaşıyor ama ben VAR konusunda hala umutluyum. VAR'ın anında devreye girmesi, Türkiye'de birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Çünkü orta hakem her şeyi görmeyebilir ve gözden kaçırabilir. Ama VAR'daki hakem eğer dirayetliyse anında hakemi çağırabiliyor ve doğru kararın çıkmasını sağlayabiliyor. Bu durumda vicdanları yaralamıyor. Var güzel bir teknoloji. Bunu da iyi kullanmak lazım. Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararında çektiği gibi. Yani bir hocanın söylemlerinden dolayı hiçbir ceza almayıp, bizim hocamızın ceza alması gibi. Bunlar kamu ve spor camiasının vicdanına ters düşen şeyler. Bunlar teknik olarak doğru olabilir belki ama kamu vicdanı her şeyden önce gelmelidir” açıklamalarında bulundu.