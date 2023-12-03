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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat | Beşiktaş'ın 35. Başkanı Hasan Arat'ın ilk sözleri - Beşiktaş'ta başkanlık seçimi, Hasan Arat'ın aldığı oy - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

        Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 03.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:46
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        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
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        Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

        BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

        Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

        Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

        Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

        Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

        SEÇİM SONRASI İLK SÖZLER

        Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Arat “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

        BU ONURU YAŞATAN CANIM TÜRKİYEM VE CANIM BEŞİKTAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Adaylık sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür eden Arat, şu ifadelere yer verdi:

        “Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum. Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş’ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine, inanan, zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977'de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir’e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun.”

        İŞTE SANDIK SONUÇLAR

        Toplam 21 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

        1. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 398

        - Geçerli oy: 396

        - Hasan Arat: 201

        - Serdal Adalı: 195

        2. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 429

        - Geçerli oy: 428

        - Hasan Arat: 227

        - Serdal Adalı: 201

        3. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 400

        - Geçerli oy: 399

        - Hasan Arat: 226

        - Serdal Adalı: 173

        4. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 450

        - Geçerli oy: 448

        - Hasan Arat: 243

        - Serdal Adalı: 205

        5. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 624

        - Geçerli oy: 622

        - Hasan Arat: 368

        - Serdal Adalı: 254

        6. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 583

        - Geçerli oy: 583

        - Hasan Arat: 358

        - Serdal Adalı: 225

        7. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 557

        - Geçerli oy: 556

        - Hasan Arat: 315

        - Serdal Adalı: 241

        8. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 586

        - Hasan Arat: 361

        - Serdal Adalı: 225

        9. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 690

        - Geçerli oy: 689

        - Hasan Arat: 471

        - Serdal Adalı: 218

        10. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 657

        - Geçerli oy: 655

        - Hasan Arat: 483

        - Serdal Adalı: 172

        11. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 646

        - Geçerli oy: 645

        - Hasan Arat: 460

        - Serdal Adalı: 185

        12. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 595

        - Geçerli oy: 594

        - Hasan Arat: 334

        - Serdal Adalı: 260

        13. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 601

        - Hasan Arat: 369

        - Serdal Adalı: 232

        14. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 576

        - Geçerli oy: 566

        - Hasan Arat: 359

        - Serdal Adalı: 207

        15. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 645

        - Hasan Arat: 386

        - Serdal Adalı: 259

        16. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 676

        - Geçersiz oy:

        - Hasan Arat: 442

        - Serdal Adalı: 234

        17. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 664

        - Geçersiz oy: 1

        - Hasan Arat: 370

        - Serdal Adalı: 293

        18. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 525

        - Hasan Arat: 332

        - Serdal Adalı: 193

        19. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 516

        - Hasan Arat: 324

        - Serdal Adalı: 192

        20. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 531

        - Geçersiz: 1

        - Hasan Arat: 348

        - Serdal Adalı: 182

        21. sandık sonuçları:

        - Kullanılan oy: 507

        - Hasan Arat: 294

        - Serdal Adalı: 211

        SON DÖRT BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

        Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.

        Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.

        Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.

        2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.

        REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

        Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.

        Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

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        BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI

        Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

        1903-1908: Mehmet Şamil

        1908-1911: Şükrü Paşa

        1911-1918: Fuat Paşa

        1918-1923: Fuat Balkan

        1923-1924 Salih Bey

        1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

        1926-1928: Fuat Balkan

        1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

        1930-1932: Emin Şükrü Kunt

        1932-1935: A. Ziya Karamürsel

        1935-1938: Fuat Balkan

        1938-1939: A. Ziya Karamürsel

        1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

        1941-1942: A. Ziya Karamürsel

        1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

        1950: Ekrem Amaç

        1950-1952: Salih Fuat Keçeci

        1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

        1955-1956: Tahir Söğütlü

        1956-1957: Danyal Akbel

        1957: Ferhat Nasır

        1957-1958: Nuri Togay

        1958: Enver Kaya

        1959-1960: Nuri Togay

        1960-1963: Hakkı Yeten

        1963-1964: Selahattin Akel

        1964-1966: Hakkı Yeten

        1966-1967: Hasan Salman

        1967-1968: Hakkı Yeten

        1968-1969: Talat Asal

        1969-1970: Rüştü Erkuş

        1970: Nuri Togay

        1970-1971: Agasi Şen

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        1971-1972: Himmet Ünlü

        1972-1973: Şekip Okçuoğlu

        1973-1977: Mehmet Üstünkaya

        1977-1979: Gazi Akınal

        1979: Hüseyin Cevahir

        1979–1980: Gazi Akınal

        1980-1981: Rıza Kumruoğlu

        1981-1984: Mehmet Üstünkaya

        1984-2000: Süleyman Seba

        2000-2004: Serdar Bilgili

        2004-2012: Yıldırım Demirören

        2012-2019: Fikret Orman

        2019-2023: Ahmet Nur Çebi

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