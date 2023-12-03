Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Arat “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.

BU ONURU YAŞATAN CANIM TÜRKİYEM VE CANIM BEŞİKTAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Adaylık sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür eden Arat, şu ifadelere yer verdi:

“Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum. Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş’ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine, inanan, zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977'de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir’e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun.”

İŞTE SANDIK SONUÇLAR

Toplam 21 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

1. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 398

- Geçerli oy: 396

- Hasan Arat: 201

- Serdal Adalı: 195

2. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 429

- Geçerli oy: 428

- Hasan Arat: 227

- Serdal Adalı: 201

3. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 400

- Geçerli oy: 399

- Hasan Arat: 226

- Serdal Adalı: 173

4. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 450

- Geçerli oy: 448

- Hasan Arat: 243

- Serdal Adalı: 205

5. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 624

- Geçerli oy: 622

- Hasan Arat: 368

- Serdal Adalı: 254

6. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 583

- Geçerli oy: 583

- Hasan Arat: 358

- Serdal Adalı: 225

7. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 557

- Geçerli oy: 556

- Hasan Arat: 315

- Serdal Adalı: 241

8. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 586

- Hasan Arat: 361

- Serdal Adalı: 225

9. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 690

- Geçerli oy: 689

- Hasan Arat: 471

- Serdal Adalı: 218

10. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 657

- Geçerli oy: 655

- Hasan Arat: 483

- Serdal Adalı: 172

11. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 646

- Geçerli oy: 645

- Hasan Arat: 460

- Serdal Adalı: 185

12. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 595

- Geçerli oy: 594

- Hasan Arat: 334

- Serdal Adalı: 260

13. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 601

- Hasan Arat: 369

- Serdal Adalı: 232

14. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 576

- Geçerli oy: 566

- Hasan Arat: 359

- Serdal Adalı: 207

15. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 645

- Hasan Arat: 386

- Serdal Adalı: 259

16. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 676

- Geçersiz oy:

- Hasan Arat: 442

- Serdal Adalı: 234

17. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 664

- Geçersiz oy: 1

- Hasan Arat: 370

- Serdal Adalı: 293

18. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 525

- Hasan Arat: 332

- Serdal Adalı: 193

19. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 516

- Hasan Arat: 324

- Serdal Adalı: 192

20. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 531

- Geçersiz: 1

- Hasan Arat: 348

- Serdal Adalı: 182

21. sandık sonuçları:

- Kullanılan oy: 507

- Hasan Arat: 294

- Serdal Adalı: 211

SON DÖRT BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI

Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.

Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.

Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.

2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.