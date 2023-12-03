Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak başkanlığa seçildi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.
Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.
Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.
Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.
Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.
SEÇİM SONRASI İLK SÖZLER
Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Arat “Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı’ya ‘kardeşim’ dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli” şeklinde konuştu.
BU ONURU YAŞATAN CANIM TÜRKİYEM VE CANIM BEŞİKTAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Adaylık sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür eden Arat, şu ifadelere yer verdi:
“Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum. Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş’ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine, inanan, zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977'de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba’nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş’a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir’e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun.”
İŞTE SANDIK SONUÇLAR
Toplam 21 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:
1. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 398
- Geçerli oy: 396
- Hasan Arat: 201
- Serdal Adalı: 195
2. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 429
- Geçerli oy: 428
- Hasan Arat: 227
- Serdal Adalı: 201
3. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 400
- Geçerli oy: 399
- Hasan Arat: 226
- Serdal Adalı: 173
4. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 450
- Geçerli oy: 448
- Hasan Arat: 243
- Serdal Adalı: 205
5. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 624
- Geçerli oy: 622
- Hasan Arat: 368
- Serdal Adalı: 254
6. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 583
- Geçerli oy: 583
- Hasan Arat: 358
- Serdal Adalı: 225
7. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 557
- Geçerli oy: 556
- Hasan Arat: 315
- Serdal Adalı: 241
8. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 586
- Hasan Arat: 361
- Serdal Adalı: 225
9. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 690
- Geçerli oy: 689
- Hasan Arat: 471
- Serdal Adalı: 218
10. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 657
- Geçerli oy: 655
- Hasan Arat: 483
- Serdal Adalı: 172
11. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 646
- Geçerli oy: 645
- Hasan Arat: 460
- Serdal Adalı: 185
12. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 595
- Geçerli oy: 594
- Hasan Arat: 334
- Serdal Adalı: 260
13. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 601
- Hasan Arat: 369
- Serdal Adalı: 232
14. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 576
- Geçerli oy: 566
- Hasan Arat: 359
- Serdal Adalı: 207
15. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 645
- Hasan Arat: 386
- Serdal Adalı: 259
16. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 676
- Geçersiz oy:
- Hasan Arat: 442
- Serdal Adalı: 234
17. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 664
- Geçersiz oy: 1
- Hasan Arat: 370
- Serdal Adalı: 293
18. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 525
- Hasan Arat: 332
- Serdal Adalı: 193
19. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 516
- Hasan Arat: 324
- Serdal Adalı: 192
20. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 531
- Geçersiz: 1
- Hasan Arat: 348
- Serdal Adalı: 182
21. sandık sonuçları:
- Kullanılan oy: 507
- Hasan Arat: 294
- Serdal Adalı: 211
SON DÖRT BAŞKAN GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAMADI
Beşiktaş'ta başkanlığı üstlenen son 4 isim, görev sürelerini tamamlayamadı.
Siyah-beyazlılarda onursal başkan Süleyman Seba'nın ardından 2000 yılında başkanlığa seçilen Serdar Bilgili, 2004'te görevinden istifa etti.
Serdar Bilgili'den sonra başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım Demirören, 2012'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından görevinden ayrıldı.
2012-2019'da başkanlık yapan Fikret Orman ile halefi Ahmet Nur Çebi ise görev süreleri dolmadan olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı ve yeniden aday olmadılar.
REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA
Beşiktaş'ın 120 yıllık tarihinde 34 farklı isim başkanlık yaptı.
Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANLARI
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi