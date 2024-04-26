Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Harvey Weinstein'e verilen mahkumiyet kararı bozuldu - magazin haberleri

        Harvey Weinstein'e verilen mahkumiyet kararı bozuldu

        Hollywood'un eski yapımcısı Harvey Weinstein hakkında bir tecavüz davasındaki mahkumiyet kararı bozuldu. Yapımcının kurbanlarından olan ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pek çok cinsel saldırı suçlaması yöneltilen ve 2020 yılında verilen mahkumiyet kararı #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olan eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında, tecavüz suçundan verilen mahkumiyet kararı bozuldu.

        • 2

          23 YIL CEZA ALMIŞTI

          Cinsel saldırı mahkumiyetini bozan New York Yüksek Mahkemesi, Harvey Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesine izin vermesini gerekçe olarak gösterdi. Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.

        • 3

          "YARGI YETKİSİ KÖTÜYE KULLANILDI"

          Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla mahkumiyeti bozma kararı aldı. Alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.

        • 4

          CEZAEVİNDEN ÇIKMAYACAK

          Harvey Weinstein, farklı bir davadan aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek. Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunuyor.

        • 5

          "METOO HAREKETİNE DARBE"

          Manhattan Bölge Başsavcılığı, harvey Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını söyledi. New York Temyiz Mahkemesi'nin kararı, #MeToo kampanyasına darbe olarak değerlendirildi. Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu. Birçok kadın, maruz kaldığı cinsel tacizleri sosyal medyada #MeeToo etiketiyle yazmıştı.

        • 6

          ÜNLÜLER DE ANLATTI

          Aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi pek çok ismin bulunduğu yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.

        • 7

          “ABD’DE BİZİM İÇİN EN TEHLİKELİ YER EVİMİZ”

          Temyiz Mahkemesi'nin kararı, kurbanlar ve birçok ünlü yıldız tarafından kınandı.

          Weinstein aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kişilerden olan Büyük Hesaplaşma, Kızları Öp ve Uyumsuz gibi filmlerin oyuncusu Ashley Judd yaptığı açıklamada, “Her gün, kadın olarak bedenlerimiz üzerinde erkeklerin hak sahibi olduğu bir ortamda yaşıyoruz. ABD'de bizim için en tehlikeli yer evlerimizdir. Bize saldıran, tecavüz eden ve öldüren erkekler bunu bilen erkeklerdir. Harvey Weinstein'ın seri cinsel saldırılarından sağ kurtulan her birimiz onu tanıyorduk. Kendisiyle olan ilişkimizdeki gücünü kullandı. 1996 yılında o otel odasındaki cinsel saldırısından zar zor kurtulduğumda bana iftira attı. Onun tuhaf cinsel tacizinden, gazabından ve cezasından kurtulamadım. Kariyerim onun yüzünden çok farklı bir noktada. Bugün 4 jürinin verdiği karar gerçeği değiştirmemektedir. Gerçek tutarlıdır” dedi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı ödüllü oyuncu Mira Sorvino ise karar sonrası açıklamasında, “Mahkemeler ne zamandan beri daha önceki kötü eylemlere ilişkin delillerin kabul edilmesine izin vermiyor. O, 200'den fazla kadına tecavüz eden/zarar veren biri! Adalet sisteminden tiksiniyorum” ifadelerine yer verdi.

          Harvey Weinstein'ın 2015 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan model Ambra Battilana Gutierrez ise, “Temyiz Mahkemesi'nin kararı, ceza hukuku sistemine yönelik bir suçlamadır, sadece Weinstein ve arkadaşlarının değil, aynı zamanda moda endüstrisinde genç kadınları bilinçli olarak dışlayan düzenleme eksikliğinin de mağduru olan benim gibi hayatta kalanlar için içten bir darbedir. Kızlar her gün Weinstein ve Bill Cosby gibi seri tecavüzcülerin insafına kalmıştır. Eğer savcı 2015'te davamı ciddiye alsaydı burada olmazdık. Bu, adalet sisteminin ve mahkemelerin hayatta kalanları ciddiye alma ve çıkarlarımızı koruma konusunda süregelen bir başarısızlığıdır" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        ABD ve Çin arasında kritik görüşme
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Almanya Cumhurbaşkanı: Türkiye vazgeçilmez
        Almanya Cumhurbaşkanı: Türkiye vazgeçilmez
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Habertürk Anasayfa