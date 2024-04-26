Harvey Weinstein'e verilen mahkumiyet kararı bozuldu
Hollywood'un eski yapımcısı Harvey Weinstein hakkında bir tecavüz davasındaki mahkumiyet kararı bozuldu. Yapımcının kurbanlarından olan ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi
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Pek çok cinsel saldırı suçlaması yöneltilen ve 2020 yılında verilen mahkumiyet kararı #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olan eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında, tecavüz suçundan verilen mahkumiyet kararı bozuldu.
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23 YIL CEZA ALMIŞTI
Cinsel saldırı mahkumiyetini bozan New York Yüksek Mahkemesi, Harvey Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesine izin vermesini gerekçe olarak gösterdi. Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu 72 yaşındaki Weinstein'ı çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapse mahkum eden mahkeme, bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.
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"YARGI YETKİSİ KÖTÜYE KULLANILDI"
Temyiz Mahkemesi, 3'e karşı 4 yargıcın oyuyla mahkumiyeti bozma kararı aldı. Alt mahkemenin "kesinleşmemiş, iddia mahiyetindeki cinsel eylemlere ilişkin ifadeleri hatalı biçimde kabul ettiğini" belirterek, bunu yargı yetkisinin kötüye kullanılması olarak nitelendirdi.
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CEZAEVİNDEN ÇIKMAYACAK
Harvey Weinstein, farklı bir davadan aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek. Hakkında Los Angeles'ta Şubat 2022'de tecavüz ve cinsel saldırı suçundan verilen 16 yıllık başka bir mahkumiyet kararı bulunuyor.
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"METOO HAREKETİNE DARBE"
Manhattan Bölge Başsavcılığı, harvey Weinstein'ı yeniden hakim karşısına çıkarma niyetinde olduklarını söyledi. New York Temyiz Mahkemesi'nin kararı, #MeToo kampanyasına darbe olarak değerlendirildi. Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu. Birçok kadın, maruz kaldığı cinsel tacizleri sosyal medyada #MeeToo etiketiyle yazmıştı.
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ÜNLÜLER DE ANLATTI
Aralarında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi pek çok ismin bulunduğu yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.
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“ABD’DE BİZİM İÇİN EN TEHLİKELİ YER EVİMİZ”
Temyiz Mahkemesi'nin kararı, kurbanlar ve birçok ünlü yıldız tarafından kınandı.
Weinstein aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kişilerden olan Büyük Hesaplaşma, Kızları Öp ve Uyumsuz gibi filmlerin oyuncusu Ashley Judd yaptığı açıklamada, “Her gün, kadın olarak bedenlerimiz üzerinde erkeklerin hak sahibi olduğu bir ortamda yaşıyoruz. ABD'de bizim için en tehlikeli yer evlerimizdir. Bize saldıran, tecavüz eden ve öldüren erkekler bunu bilen erkeklerdir. Harvey Weinstein'ın seri cinsel saldırılarından sağ kurtulan her birimiz onu tanıyorduk. Kendisiyle olan ilişkimizdeki gücünü kullandı. 1996 yılında o otel odasındaki cinsel saldırısından zar zor kurtulduğumda bana iftira attı. Onun tuhaf cinsel tacizinden, gazabından ve cezasından kurtulamadım. Kariyerim onun yüzünden çok farklı bir noktada. Bugün 4 jürinin verdiği karar gerçeği değiştirmemektedir. Gerçek tutarlıdır” dedi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı ödüllü oyuncu Mira Sorvino ise karar sonrası açıklamasında, “Mahkemeler ne zamandan beri daha önceki kötü eylemlere ilişkin delillerin kabul edilmesine izin vermiyor. O, 200'den fazla kadına tecavüz eden/zarar veren biri! Adalet sisteminden tiksiniyorum” ifadelerine yer verdi.
Harvey Weinstein'ın 2015 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan model Ambra Battilana Gutierrez ise, “Temyiz Mahkemesi'nin kararı, ceza hukuku sistemine yönelik bir suçlamadır, sadece Weinstein ve arkadaşlarının değil, aynı zamanda moda endüstrisinde genç kadınları bilinçli olarak dışlayan düzenleme eksikliğinin de mağduru olan benim gibi hayatta kalanlar için içten bir darbedir. Kızlar her gün Weinstein ve Bill Cosby gibi seri tecavüzcülerin insafına kalmıştır. Eğer savcı 2015'te davamı ciddiye alsaydı burada olmazdık. Bu, adalet sisteminin ve mahkemelerin hayatta kalanları ciddiye alma ve çıkarlarımızı koruma konusunda süregelen bir başarısızlığıdır" dedi.