Yeni yılı klibiyle karşılıyor

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2019 yılında yayımladığı Grammy adayı “Fine Line” albümüyle Türkiye’de beş kez platinum rekoru kıran Harry Styles, albümden beğenilen şarkı “Treat People With Kindness”a klip çekti.

Emmy ve Golden Globe ödüllü ünlü oyuncu Phoebe Waller-Bridge’i dansa kaldıran Styles’ın klibinin yönetmenliğini Ben ve Gabe Turner üstlendi.

Yayımlandığında Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapan “Fine Line” albümü, Rolling Stone tarafından da ‘Tüm Zamanların En İyi 500 Albümü” listesinde yerini aldı.

Albümden hit şarkılar “Watermelon Sugar” ve “Adore You”, Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Pop Solo Performansı’ ve ‘En İyi Müzik Videosu’ kategorilerine de aday gösterildi. Harry Styles’ın “Treat People With Kindness” klibi YouTube’da yerini aldı.