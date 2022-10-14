Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hagrid rolüyle hafızalara kazınan ünlü İngiliz aktör Robbie Coltone 72 yaşında hayatını kaybetti.

Coltrane, 30 Mart 1950’de İskoçya’da bir doktor ve öğretmenin oğlu olarak doğdu. Glasgow Sanat Okulu’ndan mezun olduktan sonra sanat eğitimine Edinburgh’daki Moray House College of Education’da devam etti.

Oyuncu, dünyaca ünlü Harry Potter serisinde canlandırdığı Hogwarts bekçisi Rubeus Hagrid’le büyük bir popülerlik kazandı.