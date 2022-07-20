Haris Seferovic resmen Galatasaray'da! Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşıldığı KAP'a bildirildi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

GECE ÜÇLÜ ÇEKTİRMİŞ VE AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Detaylı istatistikler için > sofascore.com/

Sakat olduğu yönünde iddialar olduğunun söylenmesi üzerine Seferovic, "Herhangi bir sakatlığım yok. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bu yıl iyi hissediyorum. Fit durumdayım. Herhangi bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptıran Seferovic, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

22 Şubat 1990'da İsviçre'nin Sursee şehrinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu yerde başladı. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te top koşturan Seferovic, Temmuz 2009'da Grasshoppers'a transfer oldu. Burada 1 yıl geçiren ve yeteneğiyle göz dolduran İsviçreli, Ocak 2010'da İtalya'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

İtalya'da forma şansı bulmakta zorlanan İsviçreli golcü, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax'a imza attı ve ülkesine döndü. 16 maçta 2 golle oynayan Seferovic, Fiorentina'ya döndü ancak Mor Menekşeler'de forma şansı bulamadı. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından rotayı İspanya'ya çeviren başarılı forvet, 3 milyon Euro bonservisle Temmuz 2013'te Real Sociedad'a katıldı.

İspanyol ekibinde 39 maçta süre alan ve 3 gol, 2 asistle skor katkısı veren İsviçreli, burada geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt'un bu transfer için kasasından 3.2 milyon Euro çıktı. Etkili oyun oynasa da skorer kimliğinden uzak bir görüntü çizen solak golcü, Alman ekibinde 3 sezon geçirdi ve 96 maça çıktı. 19 gol, 13 asistle skor katkısı veren Seferovic'in bir sonraki durağı Portekiz oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, Kırmızı Beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı. 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturan Seferovic, aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı.