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        Haberler Gündem 3. Sayfa Harçlık dehşeti! Hala öldü, babaanne ağır! - Güncel haberler

        Bursa'da harçlık vahşeti! Hala öldü, boğazı kesilen babaanne ağır

        Bursa'da, Y.B., harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'a bıçakla saldırdı. Hala Vardar olay yerinde hayatını kaybederken, boğazı kesilen Balaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:10
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        • 1

          BURSA'da, Y.B. (24), harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) öldürdü, boğazı kesilen babaanne Sabriye Balaban'ın (71) ise durumu ağır.

        • 2

          Olay saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokakta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Y.B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan bir miktar para istedi.

        • 3

          Bu isteği geri çevrilen Y.B. ile halası ve babaannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında mutfağa giden Y.B., aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.

        • 4

          İki kadın aldıkları bıçak yaraları ile kanlar içerisinde yere yığılırken, Y.B. olay yerinden kaçtı.

        • 5

          Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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          Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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