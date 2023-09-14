Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan Y.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.