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Atlantis Yapım, Türkiye'nin dev sanatçılarını bir organizasyon ile Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde seyirci ile buluşturuyor. Harbiye Açıkhava Sahnesi, pandemi sonrası konser kısıtlamalarının kalkmasıyla bu yaz birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dönüş heyecanının da katkısıyla coşkuyla geçen Harbiye geceleri sonbaharın ılık gecelerinde seyirciye son kez açık havada konser izlemenin zevkini yaşatacak.

30 Eylül-Perşembe

MFÖ

Sadece ülkemizin değil, dünyanın da en uzun soluklu gruplarından biri olan Mazhar Fuat Özkan bu sene 40'ıncı yılını kutluyor. Birçok şarkıya imza atan grup Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde binlerce kişinin tek bir ağızdan ezbere söylediği 'Güllerin İçinden', 'Peki Peki Anladık' ve 'Ali Desidero' gibi parçalarla yine izleyiciyi keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

1 Ekim Cuma

SELDA BAĞCAN – ROCK SENFONİ

Hiçbir kategoriye girmeyen sesi ve yorumuyla tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Selda Bağcan, ekim ayında rock senfoni orkestrası ile uzun süre konuşulacak bir konser verecek. Seyirciye hem tanıdık hem yepyeni bir deneyim yaşatacak.

2 Ekim Cumartesi

DUMAN

Duman, yaz boyunca dur durak bilmeden Türkiye'nin dört bir yanında konser performansını sergilerken, sadık hayran topluluğu da grubu yalnız bırakmadı. Duman 2013 yılında yayımladığı 'darmaduman' albümü ile uzun süre satış listelerinde bir numara kaldı.

4 Ekim Pazartesi

EBRU YAŞAR

Pandemi sürecinin ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Ebru Yaşar, 4 Ekim gecesi Harbiye Açıkhava'da konserini verecek. Özel bir repertuvar hazırlayan Yaşar'ın o gece dinleyicilerine sürprizleri de olacak.

5 Ekim Salı

MELİKE ŞAHİN

Sanatçı Melike Şahin, geçtiğimiz üç yılda "Deli Kan", "Sevmek Suçsa Suçluyum" ve "Tutuşmuş Beraber" gibi hitleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Şubat 2021'te yayımladığı, prodüktörlüğünü ve sanat yönetmenliğini de üstlendiği 10 şarkılık ilk solo albümü 'Merhem'de başarılı müzisyenlerle çalıştı. Albümdeki tüm şarkıların sözlerinde Melike Şahin'in imzası var. Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify'ın hazırladığı Equal programına dahil edilen Melike Şahin, portresiyle New York'taki Times Meydanı'na konuk oldu.

6 Ekim Çarşamba

KENAN DOĞULU

Kenan Doğulu, ağustos ayındaki konserlerinin ardından, 6 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek. Kenan Doğulu, sürpriz konukları, en sevilen şarkıları, sahne şovu, alanlarında isim yapmış ünlü müzisyenlerden oluşan orkestrası ve güçlü performansıyla Harbiye Açıkhava'da akıllarda iz bırakacak bir konsere hazırlanıyor. Seyirciler, Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz bir deneyime ortak olacak.

7 Ekim Perşembe

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

Yüzyüzeyken Konuşuruz gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla, başlangıçta "indie-folk" olarak adlandırdıkları müzik tarzlarını, yaptıkları deneylerle sürekli evrimleştirerek, elektronik unsurlara ve dans beat'lerine de yer verdikleri, maceracı bir doğrultuda yoluna devam ediyor.

2017 yılında yayınlanan "Canavar ve Ne Fark Eder" single çalışmasının ardından Eylül ayında "Sandal" isimli teklileri yayınlandı. 2018'de "Akustik Travma" albümünü yayınladı. Son single'ları "Ölsem Yeridir" ile hala ilgiyi üzerinde tutan grup, bu kez 'Kazılı Kuyum'u dinleyiciyle buluşturdu. Yüzyüzeyken Konuşuruz, "Ne Farkeder", "Boş Gemiler, "Dinle Beni Bi", "Bodrum", "Ateş Edecek Misin", "Ölsem Yeridir" ve son çıkardıkları parçalarıyla 7 Ekim akşamı Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

8 Ekim Cuma

BERKAY ŞAHİN

Şarkıcı Berkay, sahne performanslarının yüksek etki düzeyiyle tanınıyor. Seyircinin dikkatini konser boyunca bir an olsun kaybetmeyen Berkay kendi şarkıları ve sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla sahne alacak.

9 Ekim Cumartesi

ATHENA

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin en önemli gruplarından Athena, 9 Ekim tarihinde Atlantis Yapım organizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da sahne alacak.