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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hannover'dan Galatasaray'a Gabriel Sara transfer tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Hannover'dan Galatasaray'a Gabriel Sara transfer tepkisi!

        Hannover 96, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a sattığı Derrick Köhn'ün geciken ödemeleri nedeniyle Galatasaray'a dava açmıştı. Alman kulübü, Galatasaray'ın 18 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Gabriel Sara transferine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:59
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          Galatasaray, Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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          Sarı kırmızılıların rekor bedelle yaptığı bu transfer Almanya'da da ses getirdi.

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          Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Derrick Köhn transferi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı bulunan Almanya 2. Lig takımı Hannover 96, bu duruma tepki gösterdi.

        • 4

          "İNSAN MERAK EDİYOR"

          Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Alman basınına yaptığı açıklamada, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Uzun vadede bunun önlenmesi gerek." dedi.

        • 5

          Haberde, Galatasaray'ın Köhn'ün transferinden kaynaklanan ödemenin tarihini ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği ancak Alman kulübünü bunu reddettiği ifade edildi.

        • 6

          Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimi şubat ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro şartla bağlı bonus karşılığında anlaştığını KAP'a bildirmişti.

          İddiaya göre Galatasaray'ın Hannover 96'ya 2.5 milyon euro borcu bulunuyor.

        • 7
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