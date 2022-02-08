Hangi ülkeler NATO üyesi?

NATO üyesi olan ve olmayan ülkeler! Rusya ve Ukrayna NATO üyesi mi?

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim özellikle 2021 yılının sonlarında Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ve Rusya'nın sınıra asker konuşlandırması ile iyice arttı.

Rusya'nın 100 bine yakın asker konuşlandırması ile ABD ve NATO'dan konuya ilişkin peş peşe tepkiler geldi. Ukrayna'nın olası Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üyeliğinin "Rusya'nın yanıbaşına füzeler yerleştirmek anlamına geleceğini ve ülke için bir tehdit" olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun askeri altyapılarını Rusya sınırlarına yaklaştırdığını vurgulayarak NATO ve üye devletlerinin Rus silahlı kuvvetlerini nereye ve nasıl konuşlandırılacağı konusunda “ders vermeye çalıştığını” söyledi.

Putin ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olması durumunda, Kırım'ın 'zorla geri alma girişimi' durumunda yaşanacak savaş riskine ayrıca dikkat çekti.

Peki NATO üyesi ülkeler hangileri? Ukrayna'nın NATO'ya yakın zamanda girmesi mümkün mü? NATO, Ukrayna'yı savunur mu?

NATO ÜYESİ ÜLKELER

Diplomatik girişimlerin bașarısız olması halinde, kriz yönetimi operasyonu düzenlemek için askeri güce sahip olan NATO'da şu an mevcut olarak 30 üye ülke bulunuyor.

Bu ülkeler ABD, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz (1949), Türkiye, Yunanistan (1952), Almanya (1955), İspanya (1982), Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya (1999), Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya (2004), Arnavutluk, Hırvatistan (2009), Karadağ (2017) ve Kuzey Makedonya'dır.

Rusya çevresinde bulunan NATO üyesi ülkeler

NATO ÜYESİ ÜLKELERİN ASKERİ GÜÇLERİ

NATO üyesi ülkeler içerisinde askeri olarak en güçlü ülke ABD. Aktif 1 milyon 380 bin personeli bulunan ABD'nin mevcut insan gücü ise 147 milyon 399 bin 295. Toplam hava gücü 13 bin 247 olan ülkede 45 bin 193 zırhlı savaş aracı bulunuyor. savunma bütçesi ise 770 milyar dolar.

İkinci en güçlü NATO ordusu olan ve aktif 205 bin personeli bulunan Fransa'nın mevcut insan gücü ise 29 milyon 957 bin 755. Toplam hava gücü 1055 olan ülkede 6558 zırlı savaş aracı bulunuyor. Savunma bütçesi ise 40 milyar 900 milyon dolar.

Aktif 194 bin personeli bulunan 3. sıradaki Birleşik Krallık'ın mevcut insan gücü ise 30 milyon 857 bin 260. Toplam hava gücü 693 olan ülkede 5015 zırlı savaş aracı bulunuyor. Savunma bütçesi ise 68 milyar dolar.

4. sıradaki İtalya'nın aktif 170 bin personeli bulunurken, mevcut insan gücü ise 28 milyon 75 bin 664. Toplam hava gücü 862 olan ülkede 6908 zırlı savaş aracı bulunuyor. Savunma bütçesi ise 29 milyar 198 milyon dolar.

NATO'nun en güçlü 5. ülkesi konumundaki Türkiye'de aktif 425 bin personeli bulunurken, mevcut insan gücü ise 42 milyon 148 bin 498. Toplam hava gücü 1057 olan ülkede 13 bin 270 zırlı savaş aracı bulunuyor. Savunma bütçesi ise 9 milyar 690 milyon dolar.

NATO, OLASI İŞGALDE UKRAYNA'YI SAVUNUR MU?

Askeri olarak Ukrayna'yı NATO'nun savunması mümkün değil. Çünkü mevcut olarak Ukrayna NATO üyesi değil ve olası bir savunma ile ilgili anlaşma bulunmuyor.

Ancak ABD, İngiltere başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülke, Rusya'nın sınırda asker konuşlandırmasına bağlı olarak Ukrayna'ya destek amacıyla silah gönderiyor. Bununla birlikte ABD Başkanı Biden, Polonya ve Almanya'ya yaklaşık 2,000 asker sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca bine yakın askerin de NATO'nun Rusya ile doğu cephe hattına yerleştirileceği belirtildi.

UKRAYNA NATO ÜLKESİ OLABİLİR Mİ?

Kiev'i yakın bir müttefik olarak gören NATO, 2008'deki bir zirvede Ukrayna'ya üyelik sözü verildi. 14 Haziran 2021'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olacağını ve bu durumun NATO liderleri tarafından doğrulandığını ifade etti. Ancak Rusya bu karara net bir şekilde karşı çıkıyor ve bunun 'savaş ilanı' olarak değerlendiriyor.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile olan görüşmesinde de Putin "NATO üyesi ülkelerin kendisi Ukrayna’yı modern silahlarla doldurmaya, Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli mali kaynaklar ayırmaya ve askeri uzmanlar, eğitmenler göndermeye devam ediyor. Ukrayna’nın doktrin belgelerinde Rusya ‘düşman’ olarak tanımlanıyor ve Kırım’ın askeri yollarla geri alınması belirtiliyor. Öyleyse, Ukrayna’nın NATO üyesi olduğunu tasavvur edin. O zaman Rusya ve NATO arasında askeri çatışma meydana gelecek demektir. Biz NATO ile savaşmak mı istiyoruz? Ya da siz Rusya ile mi savaşmak istiyorsunuz? Fransa’nın Rusya ile savaşmasını ister misiniz?" şeklinde konuşarak bu durum konusundaki net tavrını bir kez daha belirtiyor.

RUSYA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi değildir. Ancak NATO, Rusya ile Barış İçin Ortaklık Konseyi kapsamında görüşmeler yürüterek ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.