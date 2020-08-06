Damarlarımızda dolaşan hayati sıvı olan kan; vücudumuzda %7-8’lik kısmı oluşturmaktadır. Kan insanın yaşamı için oldukça önem taşıyan ve yaşaması için gerekli olan en önemli ihtiyaçtır. Tüm organlar kan olmadan yaşam gösteremez. Kan sayesinde oksijen alır ve kalbimiz çalışır. Kan grupları da her insan da kişilik özelliği yansıtıyor bunu biliyor muydunuz?

Her 100 kişiden 40 tanesi 0Rh(+),7 tanesi 0Rh(-),34 tanesi A Rh(+),6 tanesi A Rh(-),8 tanesi B Rh (+),1 tanesi B Rh(-),3 tanesi AB Rh(+) ve 1 tanesi de AB Rh(-) olarak sıralanmaktadır.

Kan grubuna göre karakter analizleri yapılmış ve taşınan kan grubuna göre değişik kişilik özellikleri tespit edilerek bizlerin aydınlatılması sağlanmıştır. Kan gruplarına göre karakterleri tanımaya ne dersiniz?

0 Kan Grubu: Özgüveni yüksek olan bu kan grubu sahibi kişiler; oldukça iyimser, cesur, dayanıklı ve güçlü karaktere sahiptirler. Bulundukları ortama uymakta üstlerine yoktur. Çabuk kaynaşırlar. Yaşama güzel yönlerden bakan ve zevk almasını bilen kişilerdir. Çok fazla takılmazlar ve hayatı ciddiye almazlar. Her türlü havaya uyarlar. İletişim özellikleri güçlüdür ve kolay arkadaşlık kurarlar. İlişkilerinde hep olumlu bir etki bırakmayı beceren yapıya sahiptirler. Amaçlarına ulaşmak onlar için çok kolaydır. Biraz politiktir desek yeridir. Pek sivri dilli değillerdir ve fazla önemsemezler. Başarmak ve lider olmak onlar için biçilmiş kaftandır. Sağlıklı bir bünyeleri vardır.

A Kan Grubu: Uyumlu bir kişilik yapısına sahip olan bu kan grubundaki kişilerin karakteristik özellikleridir. Araştırmacı ve meraklı bir yapıları bulunur. Kalabalık ortamları severler ve bu ortamlarda söz sahibi olmayı başarırlar. Dış dünyada olup biten her şeye karşı az ya da çok ilgi duyarlar ve duyarlı olmaları ile katılımları da olmaktadır. Aşırı duyarlı olmaları nedeniyle tepki gösterirler ve çatışma yaşarlarsa içlerine kapanırlar. Çevrelerine dayanamama ya da yetersizlik baş gösterdiğinde acınacak hale düşerler ve zavallılaşırlar. En önemli özellikleri paylaşımcı olmalarıdır. Pek dışarı sıkıntılarını belli etmezler ve içlerine atarlar. Bu nedenle depresyon çok sık yaşarlar. Daha az grip olan bu grup diğer gruplara göre bu konuda avantajlıdır.

B Kan Grubu: düzenli yaşamayı pek beceremeyen, daha az kararlılık gösteren bir yapıya sahiptirler. Biyolojik olarak öteki kan guruplarına göre oldukça fazla duyarlı bir kişilik sergilerler. İradelerine sahiptirler; düzenli ve sistemli olmayı iyi bilirler. Egemen bir yaradılış özellikleri vardır ve yönetmek onlar için vardır. Kendi fikirleri önemlidir ve kimseden etkilenmezler. Empati yetenekleri gelişmiştir. Otoriter yapıları ile seçtikleri mesleklerde genelde askerlik, yöneticilik gibi işler yaparlar.

AB Kan Grubu: Sinirli ve hassas A grubu ile dengeli B grubu karmasıdır. Bu yüzden karmaşık bir karaktere sahiptirler. Diğer üç grubun özelliklerinden biraz almıştır. Kararsız, kaprisli, tutarsız, disipline olmakta zorlanan bir kişilik yapıları vardır. Mantıklı düşünmeyi bilirler, çevreleri onlar için önemlidir ve sosyal olmayı severler. Ayrıntıya takılmazlar. İlginç ve en çekici kan grubudur. En yeni kan grubu olmaları özelliklerine de yansır. Dünya nüfusunda %5’lik kısmı oluştururlar.

A Grubu Kadınları: Çocuklarına çok düşkün birer annedirler. Aşırı hassas olmaları ile çocuklarına çok zaman harcarlar ve eşlerini de bu sayede ihmal ederler. Aşırı savruk olurlar ve çok para harcarlar. Değişikliklerden hoşlanırlar.

A Grubu Erkekleri: Konuşmayı iyi becerirler ve iyi birer dostturlar. Düzenli ve disiplinli yaşamayı severler. Titiz olmaları eş seçimi için de geçerlidir.

B Grubu Kadınları: Ya çok eli açık olurlar ya da tam tersi cimridirler.

B Grubu Erkekleri: Özgürlüklerine düşkün olurlar ve kısıtlamaya gelemezler. Kadına saygıları oldukça yüksektir. Neşeli bir aile onlar için önemlidir. Yemek konusunda oldukça titiz olurlar.

AB Grubu Kadınları: Lükse ve süslenmeye düşkün olurlar. Tutumlu bir yapıları vardır. Usta birer sofra düzenleyicisidirler ve çok becerikli olurlar.

AB Grubu Erkeği: Sözünün aile içerisinde geçmesini isteyen otoriter yapıda kişilerdir. Hoşgörülü olurlar ve oldukça kararlı bir yapıları bulunur. Ev işlerinde yardım etmeyi de severler.

0 Grubu Kadını: Ev işlerinden pek hoşlanmayan bir yapıları vardır. Çalışma hayatını severler ve çocukları büyür büyümez çalışmıyorsa hemen işe döner. Mutfak masrafından kısarak kıyafet almayı severler.

0 Grubu Erkeği: Çok kıskanç olurlar. Sakinliği severler ve kalabalıklarda olmaktan hoşlanmazlar. Hırslı ve çalışkan bir yapıları vardır. Sürpriz yapmaya bayılırlar.