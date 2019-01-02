Doku aralığında serum sıvısının toplanmasına ‘ödem’ adı veriliyor ve bu sorunun çeşitli nedenleri bulunuyor. Ödem adı verilen sorun genel hastalık veya vücutta tek bölgede oluşan problemlerden kaynaklanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre ödeme yol açan genel sağlık nedenlerinin başında kalp ve böbrek hastalıkları geliyor. Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, kalp hastalığında ödem denilen şişliklerin, ilk önce bacaklarda (alt extremitelerde) ortaya çıkıp yukarıya doğru yayıldığına dikkat çekiyor.

Böbrek hastalıkları söz konusu olduğunda ödemin ilk olarak gözlerin etrafında oluştuğu belirtiliyor. Hipotiroidi de (tiroid yetmezliğinde) ödem oluşumunun yaygın olduğu hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sorunda yüzün yanında bacak ve ellerde de ödem oluşuyor. Parmakla basıldığında çukur bırakması ise bu sağlık sorununa özel bir durum olarak görülüyor. Bilinmesi gerekenler arasında gece azalırken akşam daha fazla artış göstermesi de bulunuyor. Alerjik hastalıklara bağlı ödem ise genellikle yüzde meydana gelip kızarıklık ve kaşıntı ile birlikte görülüyor.

EN SIK GÖRÜLEN NEDEN KALP YETMEZLİĞİ

Organlarda biriken ödem akciğerlerde ise karşımıza solunum yetmezliği ve nefes darlığı olarak çıkıyor. En sık görülen nedenin kalp yetmezliği olduğu belirtiliyor. Siroz hastalığında oluşan ödem ise genelde karında şişlik şeklinde belirti veriyor. Ödem yatalak hastalarda bel altında ve kuyruk sokumu bölgelerinde oluşuyor.

FAZLA TUZ TÜKETİMİNE HAYIR!

Sıcak havalarda da ödeme yatkınlıkla karşılaşılıyor. Bu konuda sorunlu gruplardan birinin de hamileler olduğuna dikkat çekiliyor ve ödem bu grupta en çok bacaklarda görülüyor. Adet öncesi sağlıklı kadınlarda da ödemle karşılaşılıyor. Fazla tuzlu yenildiğinde vücuttaki sıvı miktarı artışı da ödemde artışa yol açabiliyor. Bacaktaki toplardamarlarda yetersizlik ve varis varlığı da sorunlu bacakta ödem nedeni olabiliyor. Lokal travmalardan yani çarpmalardan veya enfeksiyonlardan sonra da şişliklerle karşılaşılıyor. Bu sorundaki ödem ağrılı ve kırmızı oluyor.

BAZI İLAÇLARA DİKKAT!

Bazı ilaçlar, örneğin kalsiyum kanal blokörü olan tansiyon ilaçları, kortizon kullanımı, östrojen hormonu ihtiva eden ilaçlar ile adet düzenleyici ve koruyucu ilaçlar da ödem oluşumuna neden olabiliyor. Bir diğer nedenin de uzun seyahatler sonrasında bacaklarda dolaşım bozukluğuna bağlı ödem olduğu belirtiliyor. Bu sebebe bağlı ödem, pıhtı oluşumu ile birlikte damar içinde oluşabileceğinden tehlikeli olarak görülüyor. Bu nedenle, önlem olarak uzun seyahatlerde ara sıra pedal çevirir gibi ayak hareketleri ve kısa yürüyüşler yapılması öneriliyor.