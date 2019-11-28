Hangi burcum? Hangi ay hangi burç?

28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Astroloji ile ilgilenen herkesin çok iyi bildiği burçlar ve özellikler herkes tarafından oldukça çok merak ediliyor. Herkes burcunun özelliklerini taşıyıp taşımadığını düşünürken bazıları henüz burcunu bile bilmiyor. Hangi ay hangi burç? Sizin burcunuz hangisi? Tüm soruların cevabını öğrenmeniz için işte aylara göre burçlar ve yorumları.
KOÇ: 21 Mart - 20 Nisan
BOĞA: 21 Nisan - 21 Mayıs
İKİZLER: 22 Mayıs - 22 Haziran
YENGEÇ: 23 Haziran - 22 Temmuz
ASLAN: 23 Temmuz - 22 Ağustos
BAŞAK: 23 Ağustos - 22 Eylül
TERAZİ: 23 Eylül - 22 Ekim
AKREP: 23 Ekim - 21 Kasım
YAY: 22 Kasım - 21 Aralık
OĞLAK: 22 Aralık - 21 Ocak
KOVA: 22 Ocak - 19 Şubat
BALIK: 20 Şubat - 20 Mart
BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ
KOÇ:
Ortamda öncülük yapmayı oldukça sever ve egoistlerdir. Sabırsız olan koçlar, enerjik, dürüst ve yüksek enerjilidir.
BOĞA:
Pratik ve güvenilirlerdir. Kararlı ve sıcak kanlı oldukları kadar tembel ve kendilerine düşkünlerdir. Duygulara önem verirler.
İKİZLER:
Uyumlu, zeki, çabuk kavrayan yapıları vardır. Canlıdırlar ve bir ortama uyum sağlarlar. Sempatik olmaları yanında çok ani değişen ruh halleri vardır.
YENGEÇ:
Aşırı duygusal, hassas ve naziklerdir. Kıskanç ve zayıf karakterleri vardır. Kendilerine acımaya meyillidirler.
ASLAN:
Cömert, fedakar ve yaratıcılardır. Sabit fikirlidirler ve bir ortamdan diktatörlük yapmayı severler.
BAŞAK:
Oldukça cana yakın ve alçak gönüllüdürler. Çok titiz ve acelecilerdir. Kolay beğenmezler ve aşırı meraklılardır.
TERAZİ:
Sevimli, ortama uyumlu, idealist ve çekicilerdir. Bunun yanı sıra kararsız, alıngan, tembel ve dengesizlerdir.
AKREP:
Güçlü, çalışkan, dikkatli ve analiz gücü yüksektir. Kuşkucu, suskun, dik kafalı ve akrep gibi tehlikelidirler.
YAY:
Neşeli, keyifli, dışa dönük ve olgunlardır. Hayal güçleri yüksektir. Aşırı iyimser, sorumsuz ve sabırsızlardır.
OĞLAK:
Çalışkan, kararlı, güvenilir ve plancıdırlar. Dayanma güçleri yüksektir ve dik başlı, kötümser, sert ve karamsarlardır.
KOVA:
Sadık, vefalı ve yeniliği sever. Sabit fikirli, kendini beğenmiş ve dikkat çekmeyi severler.
BALIK:
Alçak gönüllü, şefkatli, hassas ve sempatiklerdir. İyi niyetli ve yardımseverlerdir. Bunların yanı sıra karasız, çekingen, alıngan ve belirsizlerdir.
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