08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 – KOÇ / Kaş ve Kartepe
Koçlar bitmeyen enerjileri, idealist duruşları ve aceleci yapıları ile her yerde fark edilebilirler. Bulundukları ortamın da enerjisini bir hayli yükselten Koçlar konu tatile gelince de kesinlikle günlük yaşamlarından çok farklı bir deneyim arayışında olurlar.
Enerjik yapıları nedeniyle rafting, yamaç paraşütü, dalış ve dağcılık gibi aktiviteler her yönüyle onlara hitap eder. Bu nedenle yaz tatili için yamaç paraşütü ve dalış gibi aktiviteleri bol bol yapabilecekleri Kaş’ı, kış tatili için ise dağcılık ve kayak gibi aktivitelerin önemli merkezlerinden Kartepe’yi tercih etmelidirler.
2 – BOĞA / Mazı ve Antakya
Boğa burçlarının bilinen en temel iki özelliği, doğaya olan tutkuları ve yemeğe olan düşkünlükleridir. Bulundukları ortamın güzel bir manzaraya sahip olması ve bunun yanında bu manzaraya karşı birbirinden lezzetli yemeklerin servis ediliyor olması Boğaların huzur bulacakları tatili oldukça iyi tanımlayacaktır.
Her şeye yepyeni bir başlangıç yaptığımız 2019’da, Boğaların en favori yaz tatili beldesi yörenin kendine özgü tatlarını bol bol yiyecekleri, denizinin ve koylarının manzarasından gözlerini alamayacakları Bodrum’un en sakin durağı Mazı olmalıdır. Kışın ise yöresel yemeklerinden yemyeşil doğasına kadar her haliyle güzel olan Antakya doğru bir tercih olacaktır.
3 – İKİZLER / Bodrum ve Kapadokya
Değişken yapılarıyla bilinen İkizler diğer burçlardan farklı olarak aynı anda farklı duyguları yaşayabilirler. Onların bu çok yönlülüğü tatil anlayışlarına da yansır. Yani sessiz-sakin bir yerden ziyade ya birden fazla rotayı barındıran bir tatili ya da pek çok şeyi yapabilecekleri tek bir rotayı tercih ederler.
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