4 – YENGEÇ / Bozburun ve Kars

Duygusallığı, evine olan düşkünlüğü ve geçmişe olan bağlılığıyla bilinen Yengeçler, tatillerinde de tüm bu detayları ararlar. Bu nedenle bir Yengeç burcunun seyahatinde hem bir yaşanmışlık ve tarihi miras, hem de huzur ve deniz olmalıdır. 2019 yazında bu sıcaklığı en iyi verecek olan yer, hiç şüphesiz Bozburun olacaktır.