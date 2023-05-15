Hangi anket seçim sonuçlarını tutturdu? 2023 seçim sonuçlarını tutturan anket şirketi var mı?

HABERTURK.COM

Türkiye tarihi seçimler için sandık başına gitti. Buna göre 11.37 itibarıyla sandıkların yüzde 99.4'ü açılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan %49.42, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.95, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.20 oranında görünüyor.

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Türkiye’nin ‘tahmini en zor seçimi’ olarak nitelendirilen genel seçim öncesi gözler de anket firmalarının tahminlerine dönmüştü. Ancak anket firmalarının büyük bir kısmı sınıfta kaldı. Çoğu anket firması, önceki seçimlerin aksine 'nokta atışı' yapamadı.

14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Sonuçları doğrudan tutturamasa da Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında en yakın tahminler Optimar ve Sonar'ın oldu. Sonar 27 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında 42 ilde 4197 kişi ile gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan için %48.8, Kemal Kılıçdaroğlu %44.1 oranını açıklamıştı.

Optimar'ın ise 81 ilde 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında 5.950 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği anket sonucuna göre oy oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan %50.1, Kemal Kılıçdaroğlu %44.7 olarak açıklanmıştı.

İşte diğer anket firmalarının tüm tahminleri...

ANKET ŞİRKETLERİNİN AÇIKLADIKLARI SON SONUÇLAR

AKSOY ARAŞTIRMA

Aksoy Araştırma, 1 Mayıs tarihinde yayınladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tur için Kemal Kılıçdaroğlu’nu %47,3 ile önde göstermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunu ise %41,9 olarak duyurmuştu. O tarihte adaylıktan çekilmeyen Muharrem İnce’nin oy oranı %5,8 olurken, Sinan Oğan’ın oyu ise %5,0 olarak açıklandı.

Bu aşamada seçimin 2. tura kalması durumunda ise Kemal Kılıçdaroğlu %8,4 fark ile öne çıkarak %54,2 oy oranına ulaşacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun ise %45,8’de kalacağı tahmin edilmişti.

Bununla beraber TBMM’de ise Cumhur İttifakı’ndan AK Parti’nin oy oranı %34,7 olurken, CHP %31.2, Yeşil Sol Parti %9.6, İYİ Parti %9.0, MHP %6.8, TİP %1.9 olarak tahmin edilmiş diğer partilerin oranı ise toplamda %5,9 olarak açıklanmıştı.

Muharrem İnce’nin çekilmesi ile seçimden 1 gün önce son tahminini açıklayan şirket, bunda da oy oranını Kemal Kılıçdaroğlu için %47.9, Recep Tayyip Erdoğan için %45.6, Sinan Oğan için %5.7 ve Muharrem İnce için %0.8 olarak duyurdu.

GENAR

İhsan Aktaş’ın GENAR adlı araştırma şirketi, milletvekilliği seçimi için AK Parti’nin oy oranını %37,9 olarak açıklarken, CHP’yi %24.6, İYİ Parti’yi %9.8, MHP’yi %10.2, Yeşil Sol Parti’yi %10, TİP’i %2.8, Yeniden Refah Partisi’ni %1.3, Zafer ile Memleket Partisi’ni %1.5 olarak gösterdi.

10 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı %53.3, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oranı %44.6, Sinan Oğan’ın %1.1, Muharrem İnce’nin ise %1 olarak açıklandı.

Muharrem İnce’nin çekilmesi sonrası 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılan 3 adaylı anket sonucunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı %51.4, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı %44.3, Sinan Oğan’ın oranı ise %4.3 olarak güncellendi.

HBS ARAŞTIRMA

HBS Araştırma Mayıs ayında 5910 seçmen ile yaptığı ankette milletvekilli seçimlerinde %37.4 AK Parti, %28.1 CHP, %12.4 İYİ Parti, %7.7 MHP, %10.4 Yeşil Sol Parti tahminini paylaştı, diğer partilerin toplam oy oranını ise %4 olarak tahmin etti.

25 Nisan - 2 Mayıs’ta 5100 seçmen ile yapılan Cumhurbaşkanlığı anketinde ise tahminler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %46.3, Kemal Kılıçdaroğlu %45.8, Muharrem İnce %3.2, Sinan Oğan %2.1 olarak açıklandı.

ORC ARAŞTIRMA

ORC Araştırma Şirketi son anket sonuçlarını 10 Mayıs tarihinde paylaştı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu %51.7 , Cumhurbaşkanı Erdoğan %44.2 Sinan Oğan %2.8 , Muharrem İnce ise %1.3 olarak duyuruldu.

Milletvekili genel seçimlerinde ise oy oranları AK Parti %34.5 , CHP %28.4 , İYİ Parti %13.7, Yeşil Sol Parti %10.6 , MHP %7.3 olarak tahmin edildi.

ASAL ARAŞTIRMA

ASAL Araştırma son anket tahminini Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi sonrası 10-12 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan %50.6, Kemal Kılıçdaroğlu %46.3, Sinan Oğan ise %3.1 olarak açıklandı.

Milletvekilliği genel seçimlerinde ise 2523 kişiyle yapılan ankette AK Parti %38.5, CHP %26.7, Yeşil Sol Parti %9.4, İYİ Parti:%8.2 , MHP %8.0 oranı açıklanırken diğer partilerin toplamı ise %3.8 olarak duyuruldu.

ÖZDEMİR ARAŞTIRMA

Özdemir Araştırma Şirketi, 4 Mayıs’ta hazırladığı ankette “Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz” sorusunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranını %43.30, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranını %49.16 , Muharrem İnce’nin oy oranını %2.89, Sinan Oğan’ın oranını ise %4.65 olarak tahmin etti.

Aynı firma, Milletvekili seçimindeki anketlerde AK Parti %39.35, CHP %24.73, Yeşil Sol Parti %9.62, İYİ Parti %8.68, MHP: %8.03, TİP: %2.62, Memleket Partisi: %2.38, Zafer Partisi %1.64 sonucuna ulaştı. Diğer partilerin toplam oy oranı ise %2.95 olarak duyuruldu.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık seçim öncesi son genel seçim araştırması sonuçlarını 7 Mayıs tarihinde açıkladı.

Bu ankete göre 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu %50.9, Cumhurbaşkanı Erdoğan %45.4, Muharrem İnce %1.7, Sinan Oğan ise %2 sonucuna ulaşıldı.

Milletvekilliği genel sonuçlarında ise AK Parti’nin oy oranı %36.9, CHP’nin oy oranı %30.1, İYİ Parti %12.6, Yeşil Sol Parti %10.4, MHP %6.6, TİP %0.4, Yeniden Refah Partisi %1, BBP %0.7, Zafer Partisi %0.4, Memleket Partisi ise %0.7 olarak açıklandı.

AVRASYA ARAŞTIRMA

Avrasya Araştırma, 8-11 tarihlerinde gerçekleştirdiği 2460 kişilik son ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranını %51.3, Cumhurbaşkan Erdoğan’ın oy oranını %44.2, Sinan Oğan’ın oy oranını %3.1, Muharrem İnce’yi ise %1.7 olarak açıkladı.

Aynı ankette milletvekili seçimleri için CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı’nın oy oranını %45.2, Cumhur İttifakı’nın oy oranını %41.3, Emek ve Özgürlük İttifakı’nı %11.3 ve diğerlerine %2.5 tahmininde bulundu.

SAROS Araştırma

SAROS Araştırma 9 Mayıs’ta açıkladığı ‘Seçime 5 kala’ anketini 8164 katılımcı ile 3-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Bu sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu %49.96, Cumhurbaşkanı Erdoğan %44.48, Muharrem İnce %3.23, Sinan Oğan ise %2.33 alıyordu.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi sonrası yapılan ankette ise Kemal Kılıçdaroğlu %51, Cumhurbaşkanı Erdoğan %46.09, Sinan Oğan ise %2.91 olarak duyuruldu.

Firma milletvekilliği genel sonuçlarında ise AK Parti’nin oy oranını %36.6, CHP’nin oy oranını %31.5, İYİ Parti’nin oy oranını %8.6, Yeşil Sol Parti’nin oy oranını %11.9, MHP’nin oy oranını %6.6, TİP’in oy oranını %1.3, Yeniden Refah Partisi’nin oy oranını %0.7, Zafer Partisi’nin oy oranını %0.7, Memleket Partisi’nin oy oranını ise %0.7 olarak açıklandı.

SONAR

Sonar 27 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında 42 ilde 4197 kişi ile gerçekleştirdiği ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan için %48.8, Kemal Kılıçdaroğlu %44.1 oranını açıklamıştı. Ankette Sinan Oğan'ın oy oranı %3.5, Muharrem İnce'nin oy oranı ise %3.6 olarak açıklanmıştı.

KONDA

KONDA’da ise açıklamanın dayanağı olan araştırma, 6-7 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilirken, 3480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.

KONDA, Perşembe açıkladığı ankette, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu için %49.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan için %43.7, Muharrem İnce için %2.2, Sinan Oğan için ise %4.8 tahmininde bulundu.

Açıklamada 6-7 Mayıs tarihindeki araştırmaya ait bulguların Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin mevcut olduğunu gösterdiği fakat son haftada yaşanan oy değişim eğiliminin devamı durumunda seçimin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma ihtimalinin de bulunduğu vurgulanmıştı.

Meclis’te ise Cumhur İttifakı’nın oy oranı %44, Millet İttifakı’nın oy oranı %39.9, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oy oranı %11.2, Memleket Partisi ise %1.2 olarak değerlendirilmişti.

GEZİCİ ARAŞTIRMA

Gezici Araştırma 12 Mayıs’ta açıkladığı anketini 8164 katılımcı ile 6-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Bu sonuçlara göre kararsızlar dağıtıldığında Kemal Kılıçdaroğlu %46.9, Cumhurbaşkanı Erdoğan %45.9, Muharrem İnce %3.2, Sinan Oğan ise %4 alıyordu.

İkinci tura kalması durumunda yapılan ankette ise Kemal Kılıçdaroğlu %50.9, Cumhurbaşkanı Erdoğan %49.1 olarak açıklandı.

TBMM’de ise ankete katılanların %39.1’inin AK Parti, %29’unun CHP, %6.3’ünün MHP, %9.6’sının Yeşil Sol Parti, %8’ini İYİ Parti, %2.3’ünün Memleket Partisi, %1.6’sının TİP, %2.5’unun ise Zafer Partisi’ni tercih ettiği belirtildi.

ALF Araştırma

ALF Araştırma’nın 5-9 Mayıs tarihleri ve 6 bin kişi arasında gerçekleştirdiği ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı %51.2, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı %44.7, Sinan Oğan’ın oy oranı %2.5 ve Muharrem İnce’nin oranı %1.6 olarak açıklandı.

Milletvekili genel seçiminde ise ankete katılanların %35.5’inin AK Parti, %27.8’inin CHP, %7.8’inin MHP, %10.8’inin Yeşil Sol Parti, %12.3’ünün İYİ Parti ve %5.8’inin diğer partileri tercih ettiği belirtildi.

AREA Araştırma

AREA Araştırma’nın 10 Mayıs’ta açıkladığı anketi 3000 katılımcı ile 8-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu sonuçlara göre kararsızlar dağıtıldığında Kemal Kılıçdaroğlu %49.1, Cumhurbaşkanı Erdoğan %46.1, Muharrem İnce %1.3, Sinan Oğan ise %3.5 olarak açıklandı. 2. tur ihtimalinde ise Kemal Kılıçdaroğlu %52, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise %48 olarak sonuçlandı.

Milletvekili genel seçiminde ise ankete katılanların %36.8’inin AK Parti, %30’unun CHP, %8.3’ünün MHP, %10.3’ünün Yeşil Sol Parti, %18.6’sının İYİ Parti, %2’sinin TİP, %1.2’sinin Yeniden Refah Partisi, %0.2’sinin BBP, %1.1’inin Memleket Partisi ve %1.3’ünün Zafer Partisi’ni tercih ettiği belirtildi.

ADA Araştırma

ADA Araştırma’nın 81 ilde 65 bin kişi ile 20 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanlığı sonuçları %50,6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %44,8

Kemal Kılıçdaroğlu, %1,7 Muharrem İnce ve %2,9 Sinan Oğan olarak açıklandı.

Milletvekilliği sonuçlarında ise AK Parti %39.6, CHP %26.3, MHP %9.7, İYİ Parti %7.2, Yeşil Sol Parti %10.2 ve TİP % 2,2 olarak açıklandı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi

Yöneylem Araştırma'nın 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Seçim 2023 araştırmasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %44.4 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %49.5

Kemal Kılıçdaroğlu, %1.4 Muharrem İnce ve %4.7 Sinan Oğan olarak açıklandı.

Aynı ankette milletvekilliği sonuçlarında ise AK Parti %35.5, CHP %30.4, MHP %7.8, İYİ Parti %9.6, Yeşil Sol Parti %10.2, Zafer Partisi %1.6, TİP % 2,6, Yeniden Refah Partisi %1.1 ve diğer partiler ise %1.2 olarak açıklandı.

OPTİMAR

Optimar’ın 81 ilde 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında 5.950 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği anket sonucuna göre oy oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan %50.1, Kemal Kılıçdaroğlu %44.7, Sinan Oğan %3.4 ve Muharrem İnce %1.5 olarak açıklandı.

Aynı ankette milletvekilliği sonuçlarında ise AK Parti %38, CHP %27.7, MHP %8.7, İYİ Parti %8.4, Yeşil Sol Parti %8.1, Zafer Partisi %1.2, TİP % 2,6, Yeniden Refah Partisi %1.3, BBP %1 olarak açıklandı.

Bu sonuca göre Cumhur İttifakı %49, Millet İttifakı %36,1, Emek ve Özgürlük İttifakı %10,7 olarak netleşti.

AREDA Survey & Piar

AREDA Survey’in 14 Mayıs seçimlerine yönelik yaptığı 25 bin katılımlı ve Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi sonrası gerçekleştirilen 12 Mayıs 2023 tarihli seçim araştırmasının sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan %51.3, Kemal Kılıçdaroğlu %44.2, Sinan Oğan %3.9 ve Muharrem İnce %0.6 olarak açıklandı.

Aynı ankette milletvekilliği sonuçlarında ise oy oranları AK Parti %41.4, CHP %26, MHP %8.9, İYİ Parti %7.5, Yeşil Sol Parti %9.2, Zafer Partisi %1.9, TİP %1.5, Yeniden Refah Partisi %1.6, BBP %0.4 ve Memleket Partisi %1.1 olarak açıklandı.

Metropoll Araştırma

Metropoll'ün Nisan ayındaki anketine göre Kemal Kılıçdaroğlu %42,6, Cumhurbaşkanı Erdoğan %41,1 oy aldı. Bu ankette Muharrem İnce'nin oyu %5, Sinan Oğan'ın oyu ise %2,2. Ancak bu ankette kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları yansıtıyor.

Milletvekilliği sonuçlarında ise AK Parti %40.3, CHP %30.5, Yeşil Sol Parti %10.1 , İYİ Parti %8.6, MHP %5.2, TİP %1.6, Memleket Partisi %1.1 oy oranına ulaştı.

Türkiye Raporu

Türkiye Raporu Araştırma Direktörü Can Selçuki’nin paylaştığı anketin 12 Mayıs’ta 26 ilde 1500 kişiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinden sonra gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranları Kemal Kılıçdaroğlu için %50.5, Recep Tayyip Erdoğan için %45.6, Sinan Oğan için ise %3.9 olarak açıklandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.