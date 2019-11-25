Sosyal medyada, 1 milyon takipçisi olan pop müziğin ünlü ismi Hande Yener, ilginç bir hamle yaptı. Instagram'daki bütün fotoğraflarını silen Yener, profil resmini de kaldırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Yener'in Instagram'daki bütün fotoğraflarını kaldırması akıllara, 'sosyal medya hesabını kapatıyor mu?' sorusunu getirdi.

Hande Yener, üç yıldır aşk yaşadığı nişanlısı, Ümit Cem Şenol ile evlilik haberleri beklenirken ikili sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ünlü popçu, geçtiğimiz aylarda Misha adında yabancı bir rapçiyle yeni bir aşka yelken açmıştı.