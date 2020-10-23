Paylaşılan fotoğraf sonrası Instagram'da yüzlerce yorum yapıldı.



İşte o yorumlardan bazıları:



- Gerçekten gözlerime inanamadım!

- Hande Yener’den adeta Kim Kardashian yapmışsın.

- Hangisi Hande?

- Hande nerede?

- Kim kime benzemiyor ki!

- Ben ikisini de Kim sandım!