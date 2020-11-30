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Geçtiğimiz iki yılda dinleyicilerin beğenisine sunduğu 'Seni Sever Miydim?', 'Nerdesin', 'Daha İyi' ve 'Yorgun Savaşçı'yla zirveye yerleşen şarkıcı Hande Ünsal, 'Sözüm Söz'le de rekorunu geliştirmeye hazır. Düzenlemesine Serkan Balkan'ın imza attığı şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi.

Sözlerinde ayrılık sonrası güçlü kalan bir kadının anlatıldığı şarkının klibinde de bu figürü kameraya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Ünsal, "Güçlü kadın mutlu kadındır" dedi. 'Sözüm Söz', tüm dijital platformlarda yerini aldı.