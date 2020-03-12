12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güzel oyuncu Hande Soral, Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanından çıktığını söyledi.
Hande Soral Kimdir?
2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Bedirhan adında ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.
Rol Aldığı Filmler
2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi
2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı
2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi
2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
2018 - 2019 Diriliş Ertuğrul Ilbilge Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
2020 Müstakbel Damat Başrol Oyuncusu, Sinema filmi
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