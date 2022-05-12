"SETTE DOĞURACAKLAR LİSTESİ"

Şimdilerde anne olmak için gün sayan ikili, önceki gün bir araya geldi. Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Soral ile Zenginer, sette objektif karşısına geçti. Oyuncular, ardından o anları Instagram'dan yayınlayarak ölümsüzleştirdi.

Hande Soral, sosyal medya hesabından yayınladığı bu fotoğrafa, "Sette doğuracaklar listesi..." notunu düştü.