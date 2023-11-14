Hande Soral'dan İsmail Demirci'ye: İyi ki doğdun sevgilim
Hande Soral, eşi İsmail Demirci'nin doğum gününü, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı
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2015'te aşk yaşamaya başlayan ve 2017'de nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl ise oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Mutlu beraberliklerini sürdüren çiftten Demirci, 13 Kasım'da 39 yaşına bastı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Hande Soral, eşinin doğum gününü kutladı. İsmail Demirci ile romantik bir pozunu takipçileriyle paylaşan Soral, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" şeklinde konuştu.
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"BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"
Öte yandan Hande Soral, normal doğum yöntemi ile Ali'yi dünyaya getirdiğini belirtmişti. Oyuncu, "Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu" demişti.
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"OĞLUMU ANNEANNESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"
Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. Bir süre evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: Instagram