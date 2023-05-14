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Hande Erçel: Seni çok özledim pudra kokulu annem - Magazin haberleri

Hande Erçel: Seni çok özledim pudra kokulu annem

Hande Erçel, Anneler Günü'nde 2019'da hayata veda eden Aylin Erçel'i andı. Ünlü oyuncu, "Seni çok özledim pudra kokulu annem" dedi

Giriş: 14.05.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un Ocak ayında yaşamını yitirmişti. Aylin Erçel'e duyduğu özlemi sık sık dile getiren oyuncu, annesini andı.

  • Ünlü oyuncu, Anneler Günü'nde, "Seni çok özledim pudra kokulu annem" şeklinde konuştu.

  • "DİK DURMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Hande Erçel, daha önce hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve annesi Aylin Erçel'in olduğunu söylemişti.

    Ünlü isim, annesi için, "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • "HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"

    Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde de sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

    Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım.

    Fotoğraflar: Instagram

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